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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

النادي الاهلي
النادي الاهلي

شهدت جدران النادي الأهلي خلال شهري أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري العديد من الإقالات في الجهاز المعاون للمدرب السويسري مارسيل كولر.

بدأت سلسلة الإقالات داخل قلعة النادي الأهلي باقصاء سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق من منصبه. 

وطاح النادي الأهلي بالدكتور أحمد أبو عبلة من الجهاز الطبي للمارد الأحمر ثم اقالة الدكتور تامر أبو العنين خلال الساعات الماضية. 

صدى البلد يسلط الضوء على مسلسل إقالة النادي الأهلي لعناصر الجهاز المعاون للمدرب السويسري مارسيل كولر موخرا.  

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الأهلي يطيح بالرجل القوي 

أطاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الانجازات المحلية والقارية.

وجاء قرار الإطاحة بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ ذلك خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكرة فى الأهلي أمس الجمعة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي. 

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تمت الإطاحة به ثلاث مرات من منصبه منذ التحاقه بالجهاز الفني للمارد الأحمر.   

في عام 2014 جري إقصاء سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة وتعيين وائل جمعة بدلا منه. 

وفي عام 2018 تمت الإطاحة بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ وتعيين محمد يوسف مدربا عاما وقائما باعمال مدير الكرة. 

وفي عام 2023 تم الاستغناء عن خدمات سيد عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو مديرا للكرة فى النادي الأهلي. 

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طبيب الأهلي خارج جدران القلعة الحمراء

 

أطاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بطبيب الفريق الأول الدكتور أحمد أبو عبلة خلال الساعات الماضية بعد التنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر .

وكشفت مصادر مطلعة كواليس إقالة طبيب النادي الأهلي بالدكتور أحمد أبو عبلة من منصبه وأرجعت ذلك إلي التشخيص الخاطيء لثلاثة نجوم بصفوف المارد الأحمر. 

وذكرت المصادر أن التشخيص الخاطئ لإصابة ثلاثة نجوم بصفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وراء قرار السويسري مارسيل كولر برحيل الدكتور أحمد أبو عبلة عن منصبه. 

أشارت الي أن التشخيص الخاطئ الأول تمثل في إخطار الدكتور أحمد أبو عبلة كولر مدرب الأهلي بعدم إمكانية مشاركة محمد الشناوي في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ما جعل المدير الفني يصدر قرارا بإراحة الحارس الدولي واسناد المهمة الي مصطفي شوبير الحارس الثالث للشياطين الحمر.

ولفتت المصادر الي أن التشخيص الثاني الخاطي من قبل طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة جاء بعد إصابة محمود متولي مدافع الفريق حيث ان أبو عبلة أكد ان اللاعب يعاني من شد في القدم تفاجئ كولر أن متولي يعاني من خلع في الكاحل ويحتاج للغياب لفترة طويلة. 

شددت المصادر على أن التشخيص الثالث الخاطئ الخطأ الذى وقع فيه طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة جاء على خلفية إصابة عمرو السولية نجم خط الوسط في العضلة الخلفية وتقديراته في احتساب الفترة الزمنية لخضوع اللاعب الي فترة علاج من أجل التعافي. 

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فرمان بيبو يطيح بطبيب الأهلي

قرر النادي الأهلي رحيل الدكتور تامر أبو العينين رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

من جانبه قال الاعلامي ابراهيم فايق ان خلافا نشب بين خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي والدكتور تامر أبوالعنين ما أدي الي الاطاحة به من منصبه.

أضاف: السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي أخر من يعلم بقرار الاطاحة بطبيب الفريق . 

الأهلى مارسيل كولر سيد عبدالحفيظ أحمد أبو عبلة الدكتور تامر أبو العنين

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