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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 370 طن قمامة وأتربة ومخلفات صلبة بالدقهلية

رفع المخلفات
رفع المخلفات

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن نفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال مشاركة 9 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة  مستمرة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدي.

وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 280 طن قمامه و 40 طن اتربه و 50 طن مخلفات صلبه من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل علي مدار 4 ايام.


وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة  و محمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في كل من مراكز ومدن المنصورة وبلقاس واجا وشربين ومنية النصر والسنبلاوين وميت غمر ونبروه ومحلة دمنه لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة".

 

 واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شملت الاعمال رفع الأتربة بشارع النخله و العبور والجيش وقناه السويس وتم تشغيل المكنسيات اسفل كوبري سندوب والطريق الدائري والجيش وقناه السويس والمشايه وتم تقليم أشجار حديقه عروس النيل و حديقه المجزر.

 كما استمرت أعمال صيانة السياج  الحديدي بكورنيش المشايه وكذا رى الحدائق والمتنزهات بشارع الجيش وايضا رفع كفاءه النظافه العامه بشارع عبد السلام عارف والترعه واحمد ماهر و الجلاء و المجزر وسندوب و النخله والعبور وسعد زغلول والدراسات و قناه السويس وأبو عبده والمشايه السفليه والجمهوريه وجيهان وكلية آداب.

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1694350427176
1694350423421
1694350423421
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المنطقة المركزية ر محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة تنفيذ أعمال

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