ختام فعاليات دورة ترصد عدوى المستشفيات بالدقهلية.. شاهد

اختتمت إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية الدورة التدريبية على أعمال ترصد عدوى المستشفيات حيث أقيمت الدورة بين قاعة التدريب بمستشفى الجلدية والجذام وقاعة التدريب بديوان المديرية. وذلك تحت اشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



أقيمت الدورة على مدار ثلاثة أيام واستهدفت الدورة التدريبية رؤساء أقسام مكافحة العدوى ومسؤولي ترصد عدوى المستشفيات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.



وقد افتتح الدورة الدكتور مجدي ابو العلا عضو الادارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة والذي تزامن وجوده بالدقهلية خلال اليومين الاول والثاني للدورة وأشاد بالجهود المبذولة من ادارة مكافحة العدوى بالدقهلية وشرح بعض المصطلحات الاساسية والهامة في ترصد عدوى المستشفيات.



وأوضح الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى أن الدورة استهدفت التدريب على تعريفات الحالة لحالات عدوى المستشفيات المدرجة في برنامج الترصد وشرح الحزم الوقائية للحد منها وترشيد استهلاك المضادات الحيوية وكذلك التعامل مع استمارات وسجلات ترصد عدوى المستشفيات واستمارات تقصي استهلاك المضاد الحيوي.



وأضاف حمدى انه تم شرح ال AWaRe classification التي تم تعميمها من الوزارة استعدادا لتطبيق العمل بها وأشار إلى أن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى وذلك في إطار السعي لتحسين جودة الخدمات وتقديم خدمة طبية آمنة وخفض معدلات العدوى وتقليل فترة اقامة المرضى بالمستشفيات وترشيد استهلاك المضادات الحيوية جنبا إلى جنب الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.



IMG-20230911-WA0013

IMG-20230911-WA0014

IMG-20230911-WA0012

IMG-20230911-WA0011