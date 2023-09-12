عاجل
"تنمية المشروعات" يوقع عقدا مع "ريفي" بقيمة 150 مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة بفستان جريء.. جورجينا رودريجيز رونالدو تسحر العيون بهذه الإطلالة إقبال كبير على زيارة معالم دير سانت كاترين اليوم نشرة المرأة والصحة: هذه الفئات ممنوعة من مغادرة المنازل أثناء العواصف..كيف تنظف الجيوب الأنفية وتعالجها من الالتهابات.. الوقاية من أضرار العاصفة دانيال رئيس الوزراء يعلن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر.. نواب: خطوة رائدة لتنمية الاقتصاد .. ومطالب بإيجاد طرق مبتكرة لإشراك القطاع الخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: هذه الفئات ممنوعة من مغادرة المنازل أثناء العواصف..كيف تنظف الجيوب الأنفية وتعالجها من الالتهابات.. الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

نصائح لحماية العينين أثناء العواصف الترابية

 

العيون من أهم أعضاء  الجسم  وأكثرها حساسية وهي من الأجزاء الحساسة الدقيقة في آلية تركيبها، لذلك يجب على الانسان حماية عينيه من الأمراض والفيروسات، خاصة في أوقات العواصف الترابية بعد تحذير هيئة الأرصاد من احتمال حدوث نشاط الرمال بشكل كثيف  على معظم البلاد.

 

لو مضطر تخرج أثناء العاصفة.. اتبع هذه الإجراءات الاحتياطية للوقاية من الرمال والأتربة

 

يشهد الطقس خلال هذه الأيام  حالة من التقلبات الجوية المصحوبة بالرياح و الأتربة، وحسب هيئة الأرصاد قد تشتد   العاصفة الترابية وتسبب أضرارا  صحية للجميع وليس لمن يعانون من ضيق التنفس أو مشكلات الصدر والحساسية فقط .. أيضاً إذا كنت مضطرا للتواجد فى الخارج أثناء العاصفة الترابية فنعرض لك هذه الاحتياطات التى تساعد فى الوقاية من الأضرار.

 

احترس| أمراض قد تصيبك أثناء ٦.. تعرف عليها

 

في العواصف الترابية تحمل الرياح كميات كبيرة من الرمال والأتربة وتشكل خطراً على صحة الإنسان. وتسبب في أغلب الحالات أمراضا كثيرة؛ منها التهابات الجلد والعين، والتهاب الملتحمة، وزيادة التعرض لعدوى العين. وقد يتم حجز هذه الأتربة في الأنف والفم والجزء الأعلى من القصبة الهوائية.

 

في ظل التقلبات الجوية.. كيف تنظف الجيوب الأنفية وتعالجها من الالتهابات

 

يعد التهاب الجيوب الأنفية من المشكلات الشائعة خلال أوقات التقلبات الجوية وتسبب الحساسية والالتهابات.

 

ألزموا البيت .. هذه الفئات ممنوعة من مغادرة المنازل أثناء العواصف

 

في الاجواء غير المستقرة وفي مثل هذه العواصف الترابية هناك بعض الفئات يكون مثل هذا الطقس مضر جدا بالنسبة لهم ويسبب لها مشاكل صحية عديدة .. لذلك يجب علي البعض الالتزام بالبيت وعدم الخروج الا للضرورة القصوي اذا كانوا يخافون علي صحتهم .

 

عشان متتعبش.. طرق الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

 

ينصح خبراء الأرصاد الجوية بعدم الخروج من المنزل خلال انتشار العاصفة دانيال إلا في حالة الضرورة القصوى للحفاظ على سلامة وارواح الأشخاص 

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة العاصفة دانيال العواصف التقلبات الجوية الالتهابات الجيوب الانفية العواصف الترابية الرمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

الأرصاد: عواصف رملية وترابية وأمطار تضرب هذه المناطق طوال 24 ساعة

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

هيئة الدواء تقرر استبدال بعض جداول الأدوية المخدرة .. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

تناول هذه الطبق على الإفطار يصيبك بالسرطان وأمراض القلب.. احترس من الكارثة

9 فوائد مذهلة لتناول البلح الأحمر يوميا.. لن تتوقعها

مشبعة وشهية.. طريقة عمل ساندويتشات تاكو باللحم المفروم

أعراض تحذيرية للإصابة بجرثومة المعدة.. أبرزها ضيق التنفس

للتخلص من الألم المزمن.. خطوات علاج الأملاح على الكلى وطرق تفتيتها

ببنطال جينز مقطع.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

لفطور مختلف.. طريقة عمل توست حار بالجبن والذرة

نشرة المرأة والصحة| مريضة سكري تحقن زوجها بالأنسولين وتتسبب في وفاته.. ياسمين عز بفستان أسود حرير.. وأسما شريف منير بلوك باربي

ترشيحاتنا

نص مليون جنيه.. مراهق يختطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان.. تفاصيل

أوبك تصدر توقعاتها للطلب العالمي على البترول لـعام 2024

ليوناردو دي كابريو.. سيارات بطل فيلم تيتانيك بعد 25 سنة| شاهد

الأرصاد تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بعد العاصفة دانيال.. فيديو

في النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي|ماذا تعرف عن الاقتصاد الأخضر؟

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب أمريكي يهاجم الأشخاص في شارع ببريطانيا

المتحدث العسكري: وصول رئيس الأركان لليبيا .. وجسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين

للوقاية من حصوات الكلى.. كيف يمكن علاج الأملاح بالأعشاب

عشان متتعبش.. طرق الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ