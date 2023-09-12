نشرة المرأة والصحة: هذه الفئات ممنوعة من مغادرة المنازل أثناء العواصف..كيف تنظف الجيوب الأنفية وتعالجها من الالتهابات.. الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

نصائح لحماية العينين أثناء العواصف الترابية

العيون من أهم أعضاء الجسم وأكثرها حساسية وهي من الأجزاء الحساسة الدقيقة في آلية تركيبها، لذلك يجب على الانسان حماية عينيه من الأمراض والفيروسات، خاصة في أوقات العواصف الترابية بعد تحذير هيئة الأرصاد من احتمال حدوث نشاط الرمال بشكل كثيف على معظم البلاد.

لو مضطر تخرج أثناء العاصفة.. اتبع هذه الإجراءات الاحتياطية للوقاية من الرمال والأتربة

يشهد الطقس خلال هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية المصحوبة بالرياح و الأتربة، وحسب هيئة الأرصاد قد تشتد العاصفة الترابية وتسبب أضرارا صحية للجميع وليس لمن يعانون من ضيق التنفس أو مشكلات الصدر والحساسية فقط .. أيضاً إذا كنت مضطرا للتواجد فى الخارج أثناء العاصفة الترابية فنعرض لك هذه الاحتياطات التى تساعد فى الوقاية من الأضرار.

احترس| أمراض قد تصيبك أثناء ٦.. تعرف عليها

في العواصف الترابية تحمل الرياح كميات كبيرة من الرمال والأتربة وتشكل خطراً على صحة الإنسان. وتسبب في أغلب الحالات أمراضا كثيرة؛ منها التهابات الجلد والعين، والتهاب الملتحمة، وزيادة التعرض لعدوى العين. وقد يتم حجز هذه الأتربة في الأنف والفم والجزء الأعلى من القصبة الهوائية.

في ظل التقلبات الجوية.. كيف تنظف الجيوب الأنفية وتعالجها من الالتهابات

يعد التهاب الجيوب الأنفية من المشكلات الشائعة خلال أوقات التقلبات الجوية وتسبب الحساسية والالتهابات.

ألزموا البيت .. هذه الفئات ممنوعة من مغادرة المنازل أثناء العواصف

في الاجواء غير المستقرة وفي مثل هذه العواصف الترابية هناك بعض الفئات يكون مثل هذا الطقس مضر جدا بالنسبة لهم ويسبب لها مشاكل صحية عديدة .. لذلك يجب علي البعض الالتزام بالبيت وعدم الخروج الا للضرورة القصوي اذا كانوا يخافون علي صحتهم .

عشان متتعبش.. طرق الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

ينصح خبراء الأرصاد الجوية بعدم الخروج من المنزل خلال انتشار العاصفة دانيال إلا في حالة الضرورة القصوى للحفاظ على سلامة وارواح الأشخاص