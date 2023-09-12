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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس| أمراض قد تصيبك أثناء العواصف الترابية.. تعرف عليها

امراض تسببها العواصف
امراض تسببها العواصف الترابية.. تعرف عليها

في العواصف الترابية تحمل الرياح كميات كبيرة من الرمال والأتربة وتشكل خطراً على صحة الإنسان. وتسبب في أغلب الحالات أمراضا كثيرة؛ منها التهابات الجلد والعين، والتهاب الملتحمة، وزيادة التعرض لعدوى العين. وقد يتم حجز هذه الأتربة في الأنف والفم والجزء الأعلى من القصبة الهوائية.

 

ويمكن أن تسبب  الاضطرابات التنفسية مثل الربو والتهاب القصبة الهوائية والالتهاب الرئوي والتهاب الأنف، ويمكن أن تؤثر على كافة الأعضاء وفد تصل إلي الإصابة  باضطرابات في الأوعية القلبية، ونرصد أهم الأمراض التي تسببها العواصف الترابية حسب موقع vigourtimes

 

أمراض تسببها التراصف الترابية:

⁃ استنشاق الجزيئات الترابية يمكن أن يسبب بمخاط الأنف والحنجرة مما يسبب العدوى البكتيرية.

⁃ عند التعرض بشكل مباشر لهذه الأتربة تؤدي في تهيج في الأغشية المخاطية في المجري التنفسي

⁃ تسبب تهيج الربو وتهيج بالقصبات الهوائية.

⁃ ينقل بعض الأمراض المعدية ، فمرض المكورات السحائية، وهو عدوى بكتيرية للطبقة النسيجية الرقيقة المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي
⁃ يمكن أن يتسبب في تلف في المخ، وأن يؤدي إلى الوفاة في 50 ٪؜ من الحالات إذا لم يُعالج.

⁃ يؤدي التراب دوراً في نقل مرض حمى الوادي – وهو مرض يمكن أن يكون مميتاً  إذ إنه ينقل جراثيم الفطر الكرواني.

⁃ الاتربة يتم احتجازها في أغلب الأحيان في الأنف والفم والجزء الأعلى من القصبة الهوائية
⁃ تسبب العواصف الترابية اضطرابات التنفسية مثل الربو والتهاب القصبة الهوائية والالتهاب الرئوي والتهاب الأنف التحسسي.

⁃ قد تدخل الأتربة  إلى  مجرى الدم؛ حيث يمكن أن تؤثر على كافة الأعضاء وتتسبب في اضطرابات في الأوعية القلبية.

⁃ تشير إحدى الدراسات الي ان التعرض للجزيئات الترابية يتسبب في ٤٠٠ ألف حالة موت مبكر بأمراض رئوية في الفئات العمرية التي تتجاوز 30 عاماً.

⁃ يمكن أن يظل التراب معلقاً في الهواء لأيام، مسبباً الحساسية بجميع أنواعها.

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