الرئيس السيسي: نحرص على الاستمرار في تطوير مساجد آل البيت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على الاستمرار في تطوير مساجد آل البيت بالبلاد، مع تقديم كافة المُساعدات المُمكنة لتسهيل الأعمال التي تقوم بها طائفة البهرة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الاثنين، السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وبحضور مفضل محمد حسن مُمثل سلطان طائفة البهرة بالقاهرة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس رحب بالسلطان مُفضل سيف الدين في مصر، مُشيداً بالمسيرة الطويلة من العلاقات التي تجمع مصر بطائفة البهرة، مثمناً الدور الذي يقوم به السلطان وطائفة البهرة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت، والمساجد الأثرية بالقاهرة، علاوة على ما تقوم به الطائفة من مشروعات تنموية وخيرية في مصر.

وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أن السلطان مفضل أعرب من جانبه عن امتنانه البالغ للرئيس على حفاوة الاستقبال التي يحظى بها دائماً من جانبه خلال زياراته إلى مصر، مُنوهاً بالجهود التي تبذلها طائفة البهرة في مجال ترميم وصيانة مساجد آل البيت والمساجد الأثرية، مؤكداً اهتمامه بزيادة أعداد السياح من طائفة البهرة الذين يقومون بزيارة البلاد بغرض السياحة الثقافية والترفيهية والدينية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى ما تشهده المنطقة من تطورات، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على العمل على خفض التصعيد الجاري بالمنطقة.

من جانبه؛ ثمّن السلطان مفضل الدور المصري المُقدّر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيداً بسعي مصر الدائم لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب.