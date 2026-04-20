الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نائب الوزير: امتحانات التعليم الفني هذا العام ستكون أكثر ارتباطا بسوق العمل

ياسمين بدوي

قال الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تحدى يواجه التعليم على مستوى العالم، خاصة التعليم الفني، وهو التغير السريع في الإحتياحات و المهارات في سوق العمل العمل، وذلك نظرا لطبيعة المتغيرات فى الوظائف.


وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ،  خلال كلمته في افتتاح المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026  ، أنه لمواجهة تحدي التغير السريع، يتم العمل على أن تكون هناك مرونة في التعليم الفني لمخاطبة سوق العمل، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية أظهرت إلتزامها في هذا الشأن بتعديل مواد قانون التعليم خاصة التعليم الفنى

وأوضح  نائب وزير التربية والتعليم ، أنه  لمواجهة تحدي التغير السريع ، يتم العمل على التحول الإلكتروني، حيث تعمل الوزارة على التحول الرقمي في التعليم الفني ، بالإضافة إلى الإهتمام بالتقييم و الامتحانات، مؤكداً أنه لابد أن يكون هناك مرونة وتغيير في طرق الامتحانات

وقال نائب وزير التربية والتعليم : هذا العام ، ستكون مواصفة أو مكون الامتحانات لطلبة التعليم الفني أكثر ارتباطا بسوق العمل.

 تحسين التعليم الفني سيؤدي لجذب الإستثمار الأجنبي

وأشار نائب وزير التربية والتعليم ، إلى أن وزارة التربية والتعليم ، قد وضعت استراتيجية للوصول لحد أدنى لمواصفات الخريج التعليم الفني، مؤكدا أن تحسين التعليم الفني سيؤدي لجذب الإستثمار الأجنبي، من خلال توفير عمالة مدربة و متقنه، إضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين.


وكان قد تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مشروعات طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية في “ المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026 ، وذلك برفقة نائبيه الدكتور أيمن البصال والدكتور أحمد ضاهر وعدد من قيادات الوزارة

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمستوى مشاريع الطلاب المشاركين في “ المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026 ، خاصة أن المشاريع مرتبطة بالتكنولوجيا والبيئة ومياه النيل، ووعد الوزير بعض الطلاب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والمرتبطة بالمشاريع لتقديم الدعم لهم.

وتنطلق اليوم فعاليات افتتاح “ المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026 ، تحت رعاية وبحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتستمر على مدار يومي 20 – 21 أبريل 2026 ، وذلك تحت شعار “اصنع مستقبلك”

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في مساراته الحديثة، بما يعزز جاهزية الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، ويدعم الاستثمار في العنصر البشري كأحد أهم محركات التنمية.


وينطلق “ المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026  اليوم ، بجلسة حوارية برئاسة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور لفيف من ممثلي الهيئات الدولية، ورجال الصناعة والأعمال لاستعراض رؤى التطوير وتوجهات الدولة في التعليم الفني.

ومن جانبه ، قال الدكتور علي شمس الدين، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، إن “ المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026  ، يعقد بالشراكة مع عدد من كبرى المؤسسات الدولية والوطنية، من بينها مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومصحلة الكفاية الانتاجية بوزارة الصناعة، والجامعات التكنولوجية الجديدة، ، وبمشاركة مراكز التميز كنموذج متقدم للتعليم التكنولوجي متخصص في قطاع اقتصادي محدد بتمويل مشترك من حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني من خلال بنك التعمير الألماني إلى جانب شركاء من القطاع الخاص، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل النماذج العالمية في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

وأضاف أن “ المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026  ، يشهد تنظيم معرض مصاحب يضم الجامعات التكنولوجية المصرية، منها القاهرة الجديدة، حلوان، أكتوبر، بني سويف، الدلتا، برج العرب، أسيوط، الفيوم الدولية، طيبة، وسمنود، أسيوط الدولية إلى جانب مشاركة جامعات دولية من الصين والمجر، فضلًا عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز، والمراكز التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، وعدد من الشركات المتخصصة في تقديم الحلول التعليمية والتكنولوجية. 

