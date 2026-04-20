أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر
مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الموت يفجع أكرم حسني
قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية
موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
"هيقبلوها وهتتعلم"..التعليم تجري إتصالاتها لحل أزمة تلميذة رفضتها المدارس بسبب متلازمة داون

لوسيندا محمد حسين
لوسيندا محمد حسين
ياسمين بدوي

علم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تابعت بإهتمام بالغ الإستغاثة التي تم تداولها على فيس بوك ، بعد رفض عدد من مدارس الغربية قبول طفلة من أبطال متلازمة داون.

وأوضحت المصادر ، أن الوزارة دخلت على الفور وتم التواصل مع ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليمية بالغربية لتصحيح هذا الوضع فوراً و التواصل مع المدرسة التي يرغب الأب في التقديم لإبنته فيها لإنهاء اجراءات التقديم لها مثلها مثل باقي التلاميذ بشكل طبيعي و بدون أي عوائق أو رفض غير مبرر .

وكان قد نشر محمد أبو سمرة والد طفلة من أبطال "متلازمة داون" عبر حسابه على فيس بوك  استغاثة عاجلة بمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد رفض المدارس قبول ابنته .

قال الأب في استغاثته : بنتي "لوسيندا محمد حسين عبد الجواد "من أبطال "متلازمة داون"، طفلة بشهادة الجميع متميزة، اجتماعية جداً، هادية، ذكائها ممتاز، ولا تعاني من فرط حركة ولا أي سلوك يمنعها من الاندماج. ومع ذلك، خبطت على أبواب 4 مدارس في مدينة طنطا، والرد كان واحد ومحبط: "مرفوضة".

وأضاف الأب : الرفض مكانش بسبب اختبار فشلت فيه، ولا بسبب عدم استيفاء أوراق.. الرفض كان "مسبق" ومن على الباب “رفضوا حتى يقعدوا معاها أو يختبروها” ، ورفضوا تطبيق قانون الدمج اللي الدولة أقرته ، والمبرر الوحيد اللي سمعته من لسان المديرين: "مش عاوزين نشيل مسئولية"! 

 وقال الأب : لما طلبوا شادو للبنت وبلغتهم اني معنديش اي مانع ، اتفاجئت وانا بعمل استكمال الورق المطلوب مني في اخر مدرسة بالمديرة المالية الخاصة بالمدرسة ، بتبلغنا اننا مش هنقدر ناخدها معانا وهنشوف مدرسة تانية ورفضوا يدونا رفض مكتوب لعدم المساءلة .

وأخيراً قال الأب في استغاثته : يا سيادة الوزير.. هل مسموح لمديري المدارس في طنطا إنهم يضربوا بقرارات الوزارة عرض الحائط لمجرد التكاسل عن أداء واجبهم؟..  بنتي ذنبها إيه إنها من ذوي الهمم عشان تتحرم من حق كفله لها القانون؟ .. إحنا مش بنشحت تعليم.. إحنا بنطلب حق أصيل لبنت مصرية عندها القدرة والذكاء إنها تكون حاجة كبيرة في المستقبل، لكن بيتم تحطيمها وهي لسه في أول الطريق.

وأنهى الأب استغاثته قائلا : أنا بناشد كل أب وأم، وكل إنسان بيقدر حقوق ذوي الهمم، يساعدني يوصل صوتي ، “بنتي مش عبء.. بنتي حقها تتعلم زيها زي أي طفل في مصر” .. أنا بكتب البوست ده وكلي أمل إن صوتي يوصل للسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإلى كل مسؤول عنده ضمير في محافظة الغربية.

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبد المعز

هل يُستجاب دعاء من ماله حرام؟.. رمضان عبد المعز يوضح

الزواج والمهر

هل يسقط حق المرأة في المهر بمرور الزمن؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

قراءة الورد اليومي من القرآن

هل يجوز قراءة الورد اليومي من القرآن أثناء الحيض؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد