"هيقبلوها وهتتعلم"..التعليم تجري إتصالاتها لحل أزمة تلميذة رفضتها المدارس بسبب متلازمة داون

علم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تابعت بإهتمام بالغ الإستغاثة التي تم تداولها على فيس بوك ، بعد رفض عدد من مدارس الغربية قبول طفلة من أبطال متلازمة داون.

وأوضحت المصادر ، أن الوزارة دخلت على الفور وتم التواصل مع ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليمية بالغربية لتصحيح هذا الوضع فوراً و التواصل مع المدرسة التي يرغب الأب في التقديم لإبنته فيها لإنهاء اجراءات التقديم لها مثلها مثل باقي التلاميذ بشكل طبيعي و بدون أي عوائق أو رفض غير مبرر .

وكان قد نشر محمد أبو سمرة والد طفلة من أبطال "متلازمة داون" عبر حسابه على فيس بوك استغاثة عاجلة بمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد رفض المدارس قبول ابنته .

قال الأب في استغاثته : بنتي "لوسيندا محمد حسين عبد الجواد "من أبطال "متلازمة داون"، طفلة بشهادة الجميع متميزة، اجتماعية جداً، هادية، ذكائها ممتاز، ولا تعاني من فرط حركة ولا أي سلوك يمنعها من الاندماج. ومع ذلك، خبطت على أبواب 4 مدارس في مدينة طنطا، والرد كان واحد ومحبط: "مرفوضة".

وأضاف الأب : الرفض مكانش بسبب اختبار فشلت فيه، ولا بسبب عدم استيفاء أوراق.. الرفض كان "مسبق" ومن على الباب “رفضوا حتى يقعدوا معاها أو يختبروها” ، ورفضوا تطبيق قانون الدمج اللي الدولة أقرته ، والمبرر الوحيد اللي سمعته من لسان المديرين: "مش عاوزين نشيل مسئولية"!

وقال الأب : لما طلبوا شادو للبنت وبلغتهم اني معنديش اي مانع ، اتفاجئت وانا بعمل استكمال الورق المطلوب مني في اخر مدرسة بالمديرة المالية الخاصة بالمدرسة ، بتبلغنا اننا مش هنقدر ناخدها معانا وهنشوف مدرسة تانية ورفضوا يدونا رفض مكتوب لعدم المساءلة .

وأخيراً قال الأب في استغاثته : يا سيادة الوزير.. هل مسموح لمديري المدارس في طنطا إنهم يضربوا بقرارات الوزارة عرض الحائط لمجرد التكاسل عن أداء واجبهم؟.. بنتي ذنبها إيه إنها من ذوي الهمم عشان تتحرم من حق كفله لها القانون؟ .. إحنا مش بنشحت تعليم.. إحنا بنطلب حق أصيل لبنت مصرية عندها القدرة والذكاء إنها تكون حاجة كبيرة في المستقبل، لكن بيتم تحطيمها وهي لسه في أول الطريق.

وأنهى الأب استغاثته قائلا : أنا بناشد كل أب وأم، وكل إنسان بيقدر حقوق ذوي الهمم، يساعدني يوصل صوتي ، “بنتي مش عبء.. بنتي حقها تتعلم زيها زي أي طفل في مصر” .. أنا بكتب البوست ده وكلي أمل إن صوتي يوصل للسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإلى كل مسؤول عنده ضمير في محافظة الغربية.