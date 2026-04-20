وقعت في الحمام.. وفاة ممرضة أثناء عملها بمستشفى بركة السبع

سادت حالة من الحزن بين العاملين بمستشفي بركة السبع في محافظة المنوفية، عقب وفاة ممرضة اثناء عملها في المستشفي بأزمة قلبية مفاجئة.

وفوجئ العاملون في المستشفي باختفاء زميلتهم سماح مصطفي حسن 27 سنة ممرضة وبعد البحث عنها فوجئ بها اصدقاءها ملقاة في الحمام فاقدة الوعي.

وبالكشف عليها تبين وفاتها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وأكد اصدقاءها، أن الممرضة تبلغ من العمر 27 عاما من محافظة أسيوط ومتزوجة منذ شهرين باحدي قري مركز بركة السبع.

واضافوا، أنه تم استلمت العمل في شهر أبريل بمستشفي بركة السبع وكانت تحظي بحب واحترام الجميع من زملاءها.

واستلمت أسرتها جثمانها لتشييعه إلي مثواها الأخير في مقابر أسرة زوجها باحدي قري بركة السبع.