إزالة المجزر الآلي بشبراخيت | طلبات إحاطة عاجلة بالبرلمان عن مشكلات في البحيرة

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول مشكلات البنية التحتية والخدمات في البحيرة ، وذلك بحضور جاكلين عازر محافظ البحيرة.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الغنيمي، بشأن أضرار وجود المجزر الآلي للدواجن ومصنع الكوكر داخل الكتلة السكانية بمنشأة لقانة – مركز شبراخيت - محافظة البحيرة.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي، بشأن ضرورة العمل على رفع كفاءة كباري (عزبة سالم جبريل – قرية سكران – الفار - قرية قمحة - النحتة) بمركز الدلنجات، محافظة البحيرة.



ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم صرف تعويضات الري لمحور المحمودية (أبو حمص)، فضلاً عن عدم صرف مستحقات نزع الملكية لمتضرري محور المحمودية حتى الآن.



ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة - حتي الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، فضلا عن عدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إ بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز اتماد مالي دكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة.