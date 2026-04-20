معاش مايو 2026.. مواعيد وأماكن الصرف وطريقة الاستعلام إلكترونيا

تتزايد تساؤلات المواطنين من أصحاب المعاشات حول موعد صرف مستحقات شهر مايو 2026، مع اقتراب بدء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عمليات الصرف وفق الجدول الشهري المعتمد.

بدء صرف معاشات مايو 2026

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر مايو 2026 اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، ضمن جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

منافذ صرف المعاشات

وفرت الهيئة عددًا من القنوات لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم دون عناء، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك (ATM).

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات معرفة قيمة المعاش وموعد صرفه إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بإدخال الرقم القومي واتباع خطوات الاستعلام الموضحة على المنصة.

تسهيل الخدمات وتقليل الزحام

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية، بهدف التيسير على كبار السن وذوي الإعاقة، وتقليل التكدس على منافذ الصرف، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تبكير صرف مرتبات أبريل 2026

وقد أعلنت وزارة المالية عن قرار تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2026، في إطار التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي خلال أيام الصرف.

بدء الصرف يوم 19 أبريل بدلًا من 24

قررت الوزارة بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2026 اعتبارًا من يوم 19 أبريل، بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من الشهر نفسه، على أن يتم الصرف بشكل تدريجي وفق جدول زمني منظم يشمل مختلف الجهات الحكومية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الزحام على منافذ الصرف، وضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس أو ضغط على الشبكة المصرفية.

إتاحة المرتبات عبر البنوك والبريد

وأكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب مكاتب البريد المصري، وذلك اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح يوم 19 أبريل 2026.

كما أوضحت أن الصرف سيتم على مراحل متتالية لباقي الجهات والهيئات والمديريات الخدمية بالمحافظات، بما يضمن انتظام عملية الصرف وعدم حدوث أي ازدحام.