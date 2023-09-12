عشان متتعبش.. طرق الوقاية من أضرار العاصفة دانيال

ينصح خبراء الأرصاد الجوية بعدم الخروج من المنزل خلال انتشار العاصفة دانيال إلا في حالة الضرورة القصوى للحفاظ على سلامة وارواح الأشخاص

ووفقا لما جاء في موقع "هيلث نيوز" يمكن أن تساعدك الاحتياطات التالية على حماية نفسك وتقليل الآثار الضارة ل العاصفة الترابية دانيال:

تجنب النشاط الخارجي: إذا كان لا بد من الخروج، فاقضِ أقل وقت ممكن في الخارج.

قم بتغطية أنفك وفمك بقناع أو قطعة قماش مبللة لتقليل التعرض لجزيئات الغبار خلال العاصفة دانيال.

يجب أن يحجب قناع P2 أو P3، المتوفر في متاجر الأجهزة، حتى أدق الجسيمات إذا تم تركيبه بشكل صحيح على الأنف والفم.

تجنب ممارسة التمارين الرياضية العنيفة، خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو مرض السكري أو حالة مرتبطة بالتنفس.

البقاء في الداخل، مع إغلاق النوافذ والأبواب لعدم تسلل أتربة العاصفة دانيال للمنزل .

البقاء في أماكن مكيفة، إن أمكن.

إذا كنت مصابًا بالربو أو تعاني من حالة تنفسية وظهرت عليك أعراض مثل ضيق التنفس أو السعال أو الصفير أو ألم في الصدر، فاتبع خطة العلاج الموصوفة لك.

إذا لم تستقر الأعراض، اطلب المشورة الطبية ولاتخرج من المنزل حتى تختفي العاصفة الترابية دانيال.

العواصف الترابية والسلامة

إذا كنت على الطريق وتأثرت قدرتك على القيادة بأمان بسبب ضعف الرؤية، فقلل من سرعتك.

كن مستعدًا للانسحاب من الطريق إذا تدهورت الرؤية إلى أقل من 100 متر.

إذا كانت سيارتك مكيفة الهواء، فقلل من كمية الغبار الذي يدخل إلى سيارتك عن طريق تحويل مدخل الهواء إلى وضع "إعادة التدوير" ويفضل عدم استقلال السيارة أثناء العاصفة الترابية دانيال إلا في الضرورة.