"دانيال" قتلت 2000 إنسان..كيف تحمى نفسك من أضرار العاصفة

تجتاح البلاد اليوم العاصفة الترابية المعروفة باسم دانيال وهى من الظواهر الطبيعية التى تضر الصحة وتتسبب في حوادث وتسببت موت الفين شخص في ليبيا

والعاصفة الترابية دانيال تشكل خطورة بشكل خاص على مرضى الحساسية بأنواعها ومرضى الصدر وأصحاب المناعة الضعيفة





ووفقا لما جاء في موقع"هيلث" يمكن أن تساعدك هذه الاحتياطات في حماية نفسك من أضرار العاصفة الترابية دانيال:

تجنب أى شئ يضطرك للخروج من المنزل أثناء العاصفة الترابية دانيال وإذا اضطررت إلى الخروج لا تمكث كثيرا بالخارج.

غطى أنفك وفمك بقناع أو قطعة قماش مبللة لتقليل التعرض لجزيئات الغبار ويجب أن يمنع قناع P2 أو P3 ، المتوفر من متاجر الأجهزة أصغر ذرات الغبار إذا تم تركيبه بشكل صحيح على الأنف والفم.

ابتعد عن التمارين العنيفة خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو السكري أو حالة مرتبطة بالتنفس.

أثناء وجودك في الداخل قم بإغلاق النوافذ والأبواب.

اجلس في أماكن مكيفة الهواء ، إن أمكن.

إذا كنت تعاني من الربو أو لديك حالة تنفسية وظهرت عليك أعراض مثل ضيق التنفس أو السعال أو الصفير أو ألم الصدر ، فاتبع تعليمات الطبيب الخاص بك وروشتة العلاج

إذا لم تختف أعراض ضيق التنفس و السعال و الصفير و ألم الصدر رغم العلاج أثناء العاصفة الترابية، فاتصل بالطبيب