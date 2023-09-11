عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

"دانيال" قتلت 2000 إنسان..كيف تحمى نفسك من أضرار العاصفة

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

تجتاح البلاد اليوم العاصفة الترابية المعروفة باسم دانيال وهى من الظواهر الطبيعية التى تضر الصحة وتتسبب في حوادث وتسببت موت الفين شخص في ليبيا
والعاصفة الترابية دانيال تشكل خطورة بشكل خاص على مرضى الحساسية بأنواعها ومرضى الصدر وأصحاب المناعة الضعيفة 
 

موجود في كل بيت.. علاج مذهل يخلصك من الدوالي

هتموت الذباب وتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات


ووفقا لما جاء في موقع"هيلث" يمكن أن تساعدك هذه الاحتياطات في حماية نفسك من أضرار العاصفة الترابية دانيال:

تجنب أى  شئ يضطرك للخروج من المنزل أثناء العاصفة الترابية دانيال  وإذا اضطررت إلى الخروج لا تمكث كثيرا بالخارج.

غطى أنفك وفمك بقناع أو قطعة قماش مبللة لتقليل التعرض لجزيئات الغبار ويجب أن يمنع قناع P2 أو P3 ، المتوفر من متاجر الأجهزة أصغر ذرات الغبار إذا تم تركيبه بشكل صحيح على الأنف والفم.
ابتعد عن التمارين العنيفة خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو السكري أو حالة مرتبطة بالتنفس.
أثناء وجودك في الداخل قم بإغلاق النوافذ والأبواب.
اجلس في أماكن مكيفة الهواء ، إن أمكن.
إذا كنت تعاني من الربو أو لديك حالة تنفسية وظهرت عليك أعراض مثل ضيق التنفس أو السعال أو الصفير أو ألم الصدر ، فاتبع تعليمات الطبيب الخاص بك وروشتة  العلاج

إذا لم تختف أعراض ضيق التنفس و السعال و الصفير و ألم الصدر رغم العلاج أثناء العاصفة الترابية، فاتصل بالطبيب

العاصفة الترابية أصحاب المناعة الضعيفة أضرار العاصفة الترابية الظواهر الطبيعية المناعة الضعيفة تضر الصحة ضيق التنفس مرضى الحساسية مرضى الصدر العاصفة دانيال دانيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

موضوعات متعلقة

المدخنون ومرضى السكري.. الأشخاص الأكثر عرضة لمشاكل العيوب الخلقية في الإنجاب

تحذير عاجل من حماية المستهلك بسبب "حلاوة المولد"

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

بعد واقعة حافظة القرآن.. احترس ارتفاع حرارة الجسم يسبب الوفاة في هذه الحالات

غير التجميل.. زيت الورد يحمي من مشاكل صحية ويقضي على الفيروسات وتقوية الخصوبة

للدورة الدموية والسرطان .. فوائد غير متوقعة لتناول الشاي الأخضر

بعد اللى حصل فى المغرب.. أهم 3 حاجات لازم تعملها أثناء الزلزال

بعد زلزال المغرب.. كيف يحمى ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم خلال الهزات الأرضية

ترشيحاتنا

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

350 ألف متضرر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن زلزال المغرب

المنتخب الأوليمبي يهزم روسيا بثنائية وديا فى غياب 7 لاعبين أساسيين

تقارير: فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي شن حرب تجارية على الصين

الأرصاد تكشف تفاصيل العاصفة الترابية اليوم في مصر وموعد انتهاء إعصار دانيال.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

فيديو

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ