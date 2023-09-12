ألزموا البيت .. هذه الفئات ممنوعة من مغادرة المنازل أثناء العواصف

في الاجواء غير المستقرة وفي مثل هذه العواصف الترابية هناك بعض الفئات يكون مثل هذا الطقس مضر جدا بالنسبة لهم ويسبب لها مشاكل صحية عديدة .. لذلك يجب علي البعض الالتزام بالبيت وعدم الخروج الا للضرورة القصوي اذا كانوا يخافون علي صحتهم ..

ونرصد أهم الفئات التي يجب عليها المكوث في المنزل وعدم الخروج حال العاصفة الترابية حفاظا علي صحتهم وفقا لما نشره موقع everydayhealth

فئات ممنوعة من الخروج في العاصفة:

⁃ كبار السن والأطفال الذين يعانون من الحساسية هم الأكثر عرضة لتأثيرات العواصف الرملية

⁃ مرضي حساسية الانف بكل انواعها

⁃ الاشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

⁃ مرضى الربو يجي عليهم توخي الحذر من المخاطر الصحية المرتبطة بموجة الغبار التي تتعرض لها البلاد حاليًا، خاصة المضاعفات التي يمكن أن يتعرضون لها

⁃ المصابون بأمراض صدرية

⁃ مرضى الجهاز التنفسي

⁃ يمتد تأثيرها ليطال الأشخاص الأصحاء المعافين أيضاً، حيث تدخل جسيمات الرمل أو الغبار الكبيرة عادةً في العينين والأنف والحلق مسببةً الإصابة بالالتهاب والتهيج، وهو ما يُفسّر السبب وراء حدوث سعال واحتقان في الأنف واحمرار حول العينين.

⁃ كما أن الجزيئات الصغيرة من الأتربة والغبار التي يتم استنشاقها تدخل إلى داخل الجهاز التنفسي لتستقر في الرئتين، مما يؤدي إلى التعرّض لمشاكل في التنفس أو ألم في الصدر

⁃ الأشخاص الذين أجريت لهم عمليات جراحية مؤخرًا في العين أو الأنف فيجب تجنب التعرض للغبار والأتربة، حيث إن الغبار العالق في الهواء يمكن أن يُسبب لهم مضاعفات صحية.

⁃ ضرورة البدء في استخدام الأدوية الوقائية الموصوفة من قِبل الأطباء للأشخاص الأكثر عرضة لأمراض الحساسية الشديدة حتى قبل ظهور أعراض الحساسية عليهم.