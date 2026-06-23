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تفاصيل بحث الحكومة التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل بحث الحكومة التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة

رئيس الوزراء يبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة
رئيس الوزراء يبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بملف الأمن الغذائي، لاسيما من خلال التوسع في إنشاء محطات كبرى للثروة الحيوانية؛ بما يسهم في تعزيز المعروض من الرؤوس الحية بالأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مساء أمس الإثنين؛ لبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة، وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأشار مدبولي إلى أن مثل هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن في الأسواق واستقرار أسعار اللحوم الحمراء، عبر بناء قاعدة إنتاجية وطنية قوية ومستدامة، تعتمد على أفضل الأساليب العلمية لرفع معدلات الإنتاجية وتطوير السلالات.

وخلال الاجتماع، استعرض علاء فاروق جهود التنسيق القائمة بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لتوفير مصدر مستدام لرؤوس الماشية عالية الإنتاجية (تسمين وحلاب)، بدءا من التعاقد مع الموردين لتوفير الرؤوس، وصولا إلى توفير خدمات الحجر البيطري، والأعلاف، والأدوية، والتحصينات، والمعدات، ووسائل النقل اللازمة.

وأضاف الوزير أنه يجرى العمل على دراسة خطط التوسع في محطة غرب المنيا لتكون متخصصة في الجاموس الخليط الإيطالي، فضلا عن إنشاء خمس محطات مجاورة لها؛ لتصل الطاقة الإنتاجية الكلية إلى 30 ألف رأس جاموس خليط، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية.

وأكد الدكتور بهاء الغنام أن الأولوية تتركز حول تعظيم الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات؛ بما يكفل تحقيق العائد المستهدف من الاستثمارات التي تضخها الدولة، لافتا إلى تبني رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وجذبه كشريك أساسي في منظومتي الإدارة والتشغيل، ترسيخا لركائز الحوكمة المؤسسية وضمانا لاستدامة التشغيل بكفاءة وإنتاجية عالية.

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى الصياد، أنه تم إجراء تجارب ناجحة في مجال تهجين سلالات الجاموس المصري مع الجاموس الإيطالي، مما أسفر عن الحصول على سلالة جاموس خليط عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان، وتتميز بتأقلمها مع الظروف البيئية والمنظومة الغذائية المحلية، وهو ما يعمل المشروع على اعتماده كفصيلة مستهدفة للتربية في هذه المحطات.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ملف الأمن الغذائي إنشاء محطات كبرى للثروة الحيوانية

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