رئيس مدينة مرسى علم يتفقد قرية برانيس عرب صالح ويتابع الخدمات ومطالب الأهالي

أجرى اللواء أركان حرب الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، جولة ميدانية بقرية برانيس «منطقة عرب صالح» جنوب المدينة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجات الأهالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بدعم المواطنين وتذليل المعوقات أمامهم.

وكان في استقبال رئيس المدينة عدد من شيوخ وعواقل القرية، حيث التقى بالأهالي واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا العمل على بحث المشكلات المطروحة وإيجاد حلول لها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، في إطار اهتمام الدولة بتنمية المناطق النائية والتجمعات البدوية وتحسين مستوى معيشة سكانها.

وخلال الجولة، تفقد رئيس المدينة مسجد السميع العليم بالقرية، واطلع على حالته، مؤكدًا أهمية الاهتمام بدور العبادة والحفاظ عليها بما يليق بأهالي المنطقة.

كما تفقد وحدات التوطين، مشيرًا إلى جهود الدولة في توفير السكن الملائم والمدعوم لأهالي المناطق الجنوبية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار للأسر المستحقة وتحسين مستوى المعيشة.

وشملت الجولة كذلك الوحدة الصحية بقرية برانيس والصيدلية التابعة لها، حيث تابع انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة، وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل والتأكد من تواجد الأطباء وأطقم التمريض لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الدميني استمرار التواصل المباشر مع أهالي القرى والتجمعات البدوية وشيوخ وعواقل المنطقة، مع متابعة مطالبهم بصورة مستمرة والعمل على توفير الخدمات والدعم اللازمين، بما يتوافق مع خطط الدولة لتنمية جنوب البحر الأحمر.