ضبط سماعات على شكل كروت بحوزة طالبين في لجان الثانوية العامة بقنا

كشف مسئولى أمن مكلفين بتفتيش طلاب الثانوية العامة بقنا، أمام لجان الامتحانات عن طريقة جديدة للغش، حيث ضبط طالبين بحوزتهم سماعات على شكل كارت لاستخدامه فى الغش بأحد لجان مركز دشنا شمال قنا.

وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، تفتيش ذاتى للطلاب أثناء دخولهم اللجان، للتأكد من عدم حيازتهم هواتف محمولة أو أى أدوات مساعدة للغش، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة النظام الجديد، مادة اللغة الأجنبية الثانية، فيما يؤدي طلاب النظام القديم امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

