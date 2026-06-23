من الظل إلى الأضواء.. نجوم عرب خطفوا أنظار العالم وأشعلوا مونديال 2026

لم تكن بداية كأس العالم 2026 مجرد حكاية عن منتخبات تتنافس على المجد، بل تحولت إلى مسرح كبير ولدت عليه أسماء عربية جديدة، بعضها جاء محمّلًا بالتوقعات، وبعضها الآخر خرج من خلف الكواليس ليكتب فصولًا استثنائية في البطولة الأكبر على وجه الأرض.

وفي أول جولتين فقط، نجح لاعبين عرب في فرض أنفسهم على المشهد العالمي، ليصبحوا حديث الجماهير ووسائل الإعلام، ويؤكدوا أن الكرة العربية لم تعد مجرد ضيف شرف في المونديال، بل طرفًا قادرًا على صناعة الحدث.

إسماعيل صيباري البرق المغربي الذي ضرب مبكرًا

احتاج إسماعيل صيباري إلى 71 ثانية فقط ليهز شباك إسكتلندا ويكتب اسمه في سجلات التاريخ الهدف لم يكن مجرد افتتاح مبكر للمباراة، بل أصبح الأسرع في نسخة 2026 والأسرع عربيًا في تاريخ كأس العالم.

النجم المغربي الشاب أظهر قدرة استثنائية على استغلال المساحات وقراءة تحركات المدافعين، ليواصل تألقه ويصبح أول لاعب مغربي وثاني لاعب إفريقي يسجل في أول مباراتين له بكأس العالم، مؤكدًا أنه أحد أخطر الأسلحة الهجومية في البطولة.

أيوب بوعدي المايسترو الذي تحدى الكبار

وسط زحام النجوم، ظهر الفتى المغربي أيوب بوعدي، صاحب الـ18 عاما، وكأنه لاعب مخضرم يمتلك خبرة سنوات طويلة.

أمام البرازيل وإسكتلندا، تحكم في إيقاع اللعب بثقة لافتة، وقدم أداءً جعل المتابعين يتحدثون عن ميلاد نجم عالمي جديد تمريراته الدقيقة، وقراءته الممتازة للمباراة، وقدرته على افتكاك الكرة دون ارتكاب أخطاء مؤثرة، جعلته أحد أبرز اكتشافات المونديال.

إمام عاشور قلب الفراعنة النابض

في مواجهة بلجيكا، احتاج المنتخب المصري إلى بطل يغير مجرى الأحداث، فكان إمام عاشور حاضرًا بقوة.

هدفه الصاروخي لم يمنح مصر دفعة معنوية فقط، بل أدخله قائمة تاريخية تضم قلة من اللاعبين المصريين الذين سجلوا في كأس العالم. وبعد اختياره أفضل لاعب في المباراة، واصل تألقه أمام نيوزيلندا، حيث لعب دورًا محوريًا في عودة الفراعنة إلى أجواء المنافسة.

مصطفى زيكو من مقاعد الانتظار إلى صفحات التاريخ

لكل بطولة قصة ملهمة، وفي مونديال 2026 تبدو قصة مصطفى زيكو من الأجمل.

اللاعب الذي لم يكن مرشحًا للأضواء وجد نفسه بطلًا للانتصار التاريخي المصري على نيوزيلندا سجل هدف التعادل برأسية رائعة، ثم صنع هدف الفوز لمحمد صلاح، ليصبح أول لاعب مصري يجمع بين التسجيل والصناعة في مباراة واحدة بكأس العالم.

مهند أبو طه المحارب الأردني الذي لا يتوقف

رغم صعوبة المنافسة، نجح الأردني مهند أبو طه في فرض حضوره بأداء متكامل جمع بين الواجبات الدفاعية والانطلاقات الهجومية.

أمام النمسا والجزائر، بدا لاعب الوسط كأنه المحرك الخفي للمنتخب الأردني، حيث تفوق في المواجهات الثنائية، واستعاد العديد من الكرات، وساهم في بناء الهجمات، ليؤكد أن الأردن يمتلك لاعبًا قادرًا على مقارعة الكبار.

رامي بن سبعيني القائد الذي يحرس الحلم الجزائري

في الجانب الجزائري، كان رامي بن سبعيني أحد أبرز عناوين الصلابة والثبات.

فعلى الرغم من البداية الصعبة أمام الأرجنتين، عاد المدافع المخضرم ليقدم مباراة استثنائية أمام الأردن، حيث قاد الخط الخلفي بثقة كبيرة، وساهم في بناء الهجمات من العمق، جامعًا بين القوة الدفاعية والقدرة على نقل الكرة إلى الأمام.

مونديال عربي بطعم مختلف

ما يميز هذه النسخة من كأس العالم ليس فقط النتائج أو الأرقام، بل ظهور جيل عربي جديد يمتلك الجرأة والشخصية والقدرة على التأثير في أعلى المستويات.

ومع استمرار المنافسات، تبدو الفرصة سانحة أمام هؤلاء النجوم لمواصلة كتابة قصصهم الملهمة، وتحويل بطولة 2026 إلى واحدة من أكثر النسخ إشراقًا في تاريخ الكرة العربية، حيث لم تعد الجماهير تنتظر المفاجآت، بل أصبحت تصنعها بأقدام أبنائها على أكبر مسرح كروي في العالم.