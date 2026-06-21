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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تغيير يمس إيقاعها.. لماذا أشعلت استراحات المياه الجدل في كأس العالم 2026؟

استراحات المياه فى كأس العالم 2026
استراحات المياه فى كأس العالم 2026
أمينة الدسوقي

في كل نسخة من كأس العالم تظهر قرارات جديدة تثير النقاش بين الجماهير والخبراء، لكن ما حدث في مونديال 2026 تجاوز حدود الجدل المعتاد فبينما كان المشجعون يترقبون الأهداف واللقطات التاريخية، وجدوا أنفسهم يتحدثون عن شيء آخر تماما فترات التوقف الإلزامية لشرب المياه.

قرار بدا في ظاهره إنسانياً يهدف إلى حماية اللاعبين من حرارة الصيف القاسية في أمريكا الشمالية، لكنه سرعان ما تحول إلى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في البطولة.

ثلاث دقائق تغير إيقاع المباراة

مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظاماً جديداً يقضي بإيقاف المباراة لمدة ثلاث دقائق في منتصف كل شوط، بحيث يحصل اللاعبون على فرصة لشرب المياه وتناول المشروبات الرياضية واستعادة النشاط.

وجاء القرار استجابة للمخاوف المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في عدد من المدن المستضيفة، خاصة في الولايات المتحدة والمكسيك، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات تؤثر بشكل مباشر على الأداء البدني للاعبين.

وأكد "فيفا" أن الإجراء يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز سلامة اللاعبين والحفاظ على صحتهم خلال البطولة.

الانتقادات تبدأ لماذا في المباريات الباردة أيضاً؟

رغم وجاهة المبررات الصحية، فإن الانتقادات لم تتأخر فقد فوجئ كثيرون بأن فترات التوقف تُطبق بشكل إلزامي في جميع المباريات، بغض النظر عن الظروف المناخية.

وشهدت بعض المباريات التي أُقيمت في أجواء معتدلة أو داخل ملاعب مزودة بأنظمة تكييف حديثة التوقف نفسه، ما دفع مشجعين ومحللين للتساؤل هل الهدف الحقيقي هو حماية اللاعبين فقط؟

إعلانات أكثر ومباريات مقسمة إلى أربعة أجزاء

يرى منتقدو القرار أن الاستراحات منحت القنوات الناقلة فرصة ذهبية لإضافة مساحات إعلانية جديدة أثناء المباريات، خاصة في السوق الأمريكية الضخمة.

وبذلك أصبحت المباراة، عملياً، مقسمة إلى أربعة أجزاء بدلاً من شوطين متواصلين، وهو نموذج مألوف في العديد من الرياضات الأمريكية، لكنه يمثل تحولاً غير معتاد بالنسبة لعشاق كرة القدم التقليدية.

وكان قائد منتخب هولندا، Virgil van Dijk، من بين المنتقدين للفكرة، معتبراً أن الانتقال المتكرر إلى الفواصل الإعلانية يؤثر على تجربة المشاهدة ويقطع إيقاع اللقاء.

هدية تكتيكية للمدربين

لكن الجانب التجاري ليس وحده محل النقاش فالمدربون وجدوا في هذه الدقائق القصيرة فرصة ذهبية لإعادة ترتيب الأوراق داخل الملعب.

وخلال العديد من المباريات، شوهدت الأجهزة الفنية وهي تستخدم اللوحات التكتيكية لإعطاء تعليمات جديدة للاعبين، الأمر الذي جعل بعض المدربين ينظرون إلى الاستراحة باعتبارها "وقتاً مستقطعاً" يشبه ما يحدث في كرة السلة أكثر من كونها فترة لالتقاط الأنفاس.

لوائح جديدة تغير وجه المونديال

ولا تُعد استراحات المياه التعديل الوحيد في كأس العالم 2026 فالنسخة الحالية تشهد تطبيق مجموعة من اللوائح الجديدة، أبرزها رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، وزيادة عدد المباريات إلى 104 مباريات، إلى جانب تشديد بروتوكولات حماية اللاعبين من الإجهاد الحراري.

كما تم تطوير أنظمة التحكيم وتقنيات مراقبة التسلل، مع منح المنتخبات مزيداً من الأدوات الطبية والبدنية لمواجهة ضغط البطولة الأطول في تاريخ كأس العالم.

صدام بين الحداثة والتقاليد

 يبدو الجدل حول استراحات المياه جزءاً من معركة أكبر تدور داخل كرة القدم الحديثة؛ معركة بين من يرى أن اللعبة يجب أن تتطور لمواكبة المتغيرات الصحية والتجارية، وبين من يتمسك بتقاليدها القديمة ويرفض أي تغيير يمس إيقاعها الكلاسيكي.

وبين هذين الرأيين، تستمر صافرة الحكم في إعلان استراحة جديدة لشرب المياه، بينما يتواصل النقاش حول ما إذا كانت هذه الدقائق الثلاث تحمي اللاعبين حقاً أم تعيد تشكيل كرة القدم كما عرفها العالم لعقود طويلة.

مونديال 2026 الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فيفا الظروف المناخية كأس العالم 2026 درجات الحرارة

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