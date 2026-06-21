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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصدى لـ 15 تسديدة.. حارس مرمى كوراساو يخلد اسمه في تاريخ كأس العالم

حارس مرمى كوراساو إيلوي روم
حارس مرمى كوراساو إيلوي روم
أ ش أ

خلّد حارس مرمى كوراساو إيلوي روم اسمه في تاريخ بطولات كأس العالم، في أولى مشاركات منتخب بلاده بالبطولة.

وقاد رووم منتخب بلاده لإنجاز أول تعادل وتحقيق أول نقطة في بطولة كأس العالم بعد تعادله سلبيًا مع منتخب الإكوادور ضمن ضمن منافسات المجموعة الخامسة على ملعب كانساس سيتي.

ويبدو وأن بطولة كأس العالم 2026 ستكون بطولة حراس المرمى لاسيما الحراس الذي يشاركون لأول مرة في البطولة.

وبعد أن أصبح حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيا حديث وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأدائه المبهر ضد إسبانيا الأسبوع الماضي وقيادته لمنتخب بلاده لإنجاز تاريخي بتحقيق أول تعادل أمام إسبانيا، يبرز من جديد اسم روم حارس مرمى كوراساو.

وخلال مباراة الإكوادور استطاع روم التصدي لـ 15 تسديدة في المباراة وهو أكبر عدد من التصديات المسجلة (منذ عام 1966) لأي حارس مرمى في مباراة بكأس العالم لكرة القدم خلال وقتها الأصلي.

وقاد روم بفضل تصدياته منتخب كوراساو لنقطة تاريخية في ثاني مباراة له فقط في النهائيات.

بطولة كأس العالم كوراساو إيلوي روم إسبانيا

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