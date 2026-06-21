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أكثر المنتخبات استقبالا للأهداف في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكثر المنتخبات استقبالا للأهداف في كأس العالم 2026

منتخب تونس
منتخب تونس
إسراء أشرف

شهدت النسخة الحالية من كأس العالم 2026 معاناة واضحة لبعض المنتخبات على المستوى الدفاعي، بعدما استقبلت شباكها عددًا كبيرًا من الأهداف خلال أول جولتين من دور المجموعات، في أرقام كشفت حجم الفوارق الفنية التي فرضتها بعض المواجهات.

ويتصدر المنتخب التونسي قائمة أكثر المنتخبات استقبالًا للأهداف حتى الآن، بعدما اهتزت شباكه 9 مرات خلال أول مباراتين، ليصبح صاحب أسوأ سجل دفاعي في البطولة الجارية، كما دخل التاريخ كأول منتخب أفريقي يستقبل أربعة أهداف أو أكثر في أول مباراتين خلال نسخة واحدة من كأس العالم.

وجاء المنتخب القطري في المركز الثاني برصيد 7 أهداف، متساويًا مع منتخب كوراساو الذي تعرض لهزيمة ثقيلة أمام ألمانيا في الجولة الأولى قبل أن ينجح في الخروج بشباك نظيفة أمام الإكوادور في الجولة الثانية.

ترتيب المنتخبات الأكثر استقبالًا للأهداف في كأس العالم 2026:

1- تونس – 9 أهداف

خسرت أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى.

سقطت أمام اليابان بنتيجة 4-0 في الجولة الثانية، لتودع البطولة رسميًا من دور المجموعات.

2- قطر – 7 أهداف

تعادلت مع سويسرا 1-1 في الجولة الأولى.

خسرت أمام كندا بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية.

3- كوراساو – 7 أهداف

خسرت أمام ألمانيا بنتيجة 7-1 في الجولة الافتتاحية.

تعادلت سلبيًا مع الإكوادور في الجولة الثانية، لتحصد أول نقطة في تاريخ مشاركاتها بالمونديال.

ورغم تساوي قطر وكوراساو في عدد الأهداف المستقبلة، فإن المنتخب الكاريبي نجح في تحسين صورته بشكل لافت خلال الجولة الثانية بفضل الأداء الاستثنائي لحارسه إلوي روم، الذي قاد فريقه للحفاظ على شباكه نظيفة أمام الإكوادور وتحقيق أول نقطة في تاريخه بكأس العالم.

وفي المقابل، يبقى المنتخب التونسي صاحب الرقم الدفاعي الأسوأ حتى الآن، بعدما استقبل تسعة أهداف في مباراتين فقط، ليغادر البطولة مبكرًا ويصبح أول المنتخبات العربية المودعة للمونديال الحالي.

قطر تونس كوراساو اامنتخبات الأكثر استقبالا في كأس العالم منتخب تونس هزيمة تونس

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