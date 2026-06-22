ماطلعش مضر .. الأبحاث تؤكد فوائد الشاي الأسود في ضبط التركيز

يعد الشاي الأسود من اكثر المشروبات التي تساعد على اليقظة الذهية والتركيز وبالرغم من ترويج البعض لأضراره إلا أنه يمتلك فوائد عديدة حال تناوله باعتدال.

ووفقا لموقع فري ويل هيلث يزيد الشاي الأسود من اليقظة والوظائف الإدراكية حيث تعمل مادة الثيافلافين الموجودة في الشاي الأسود على الحد من إنتاج الجزيئات الالتهابية ومنع ضعف وتلف الخلايا العصبية.

تشير بعض الأبحاث إلى أن الشاي الأسود يمنع تكوّن بروتينات الأميلويد المرتبطة بالشيخوخة. تؤثر بروتينات الأميلويد على الوظائف الإدراكية وتساهم في تدهورها.

لاحظت إحدى الدراسات التحليلية الشاملة انخفاضًا بنسبة ٢٩٪ في خطر الإصابة بالخرف بجميع أنواعه مع شرب الشاي بانتظام ومع ذلك، لم يُميّز الباحثون بين أنواع الشاي المختلفة، بل ركّزوا على المركبات المفيدة للشاي التي تدعم الصحة الإدراكية كما لاحظت دراسات أخرى انخفاضًا في خطر الإصابة بالاضطرابات الإدراكية مع شرب الشاي، وخاصة بين النساء.

تشير أبحاث أخرى إلى أن الشاي الأسود يعزز اليقظة الذهنية والقدرة على التخطيط والتركيز.

وتُظهر الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن مركبات البوليفينول الموجودة في الشاي تُحسّن التعلم والذاكرة.

وتشير بعض الأدلة لدى البشر إلى أن الشاي الأسود قد يُقلل من مشاكل الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى.