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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالصور والفيديوهات| الفيضان يبتلع ربع مساحة درنة الليبية.. ومئات الجثث تحت الأنقاض

صدى البلد

منذ أيام تعاني ليبيا بسبب العاصفة “دانيال” التي مرت عليها وأخذت معها مساحات كبيرة من الأراضي تحت المياه وآلاف من الضحايا.

لم يقتصر الأمر على عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة وسيول، بل اشتدت حتى أثرت على سدين كانا على حدود مدينة درنة.

أدى انهيار السدين إلى زيادة الكارثة، حيث حدث فيضان ضخم،  غرق بسببه ما يقرب من ربع مساحة درنة التي كانت تطل على السدين في البحر.

انهيار السدود أخفي درنة

وتسببت العاصفة دانيال في آثار كارثية على مدينة درنة الليبية، بعدما أعلن المجلس البلدي في المدينة الاثنين 11 سبتمبر 2023، انهيار سدين في المدينة، بحسب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.

وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في وقت سابق  أن درنة "مدينة منكوبة" جراء السيول التي اجتاحتها بسبب العاصفة دانيا، وضربت المنطقة الشرقية في ليبيا. 

ربع مدينة درنة اختفي 

وذكر وزير الطيران المدني، في الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان وعضو لجنة الطوارئ، هشام شكيوات، إن ربع مدينة درنة قد اختفى، بعد إعصار دانيال، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال شكيوات، إنه لا توجد حصيلة إجمالية للقتلى في درنة، مضيفا: "تم انتشال أكثر من ألف جثة في مدينة درنة بعد السيول.. الأمر كارثي للغاية".

وأضاف شكيوات: "عدد القتلى كبير وكبير جدا، والجثث في كل مكان. لا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة قد اختفى.. العديد من المباني انهارت".

وقال رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان، أسامة حماد، إن هناك أحياء سكنية اختفت بشكل كامل في مدينة درنة بسبب العاصفة دانيال.

الجيش الليبي يتدخل لإنقاذ درنة 

من جانبه، قال رئيس هيئة السلامة الوطنية في مدينة درنة الليبية، فتحي الكريمي، إن جميع جسور المدينة انهارت بسبب العاصفة دانيال وأصبحت كل مداخلها مغلقة.

وأكد الكريمي، أنه “تم انتشال عشرات الجثث في المدينة وهناك العشرات تحت الأنقاض بسبب العاصفة”، مشيرا إلى أن “وحدات من الجيش وصلت للمساعدة في انتشال الجثث”.

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