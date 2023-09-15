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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السوبر الإفريقي يا أهلي| "بركات" غاضب من مدرب اتحاد العاصمة.. و"البلدوزر" يكشف الأوراق الرابحة

النادي الاهلي
النادي الاهلي

يلتقي مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة السوبر الإفريقي بالسعودية نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

ويعول السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على كتيبة اللاعبين لحصد لقب كأس السوبر الإفريقي وبلوغ منصة التتويج القاري.

فيما رفع منافس الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي نادي اتحاد العاصمة الجزائري بقيادة عبد الحق بن شيخة راية التحدي فى مباراة كأس السوبر الإفريقي. 

في النسخة الـ32 للمسابقة القارية كأس السوبر الإفريقي سوف يلاقي النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا صاحب المشاركات التي بلغت 11 مرة مع اتحاد العاصمة حامل لقب الكونفدرالية فى الظهور الأول بالمسابقة القارية.

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قنوات مفتوحة لإذاعة السوبر الإفريقي 


تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت ونظيرتها شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية مباراة كأس السوبر الإفريقي مساء اليوم بين النادي الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري. 

فيما تنقل 4 قنوات مفتوحة لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري وهي : 

قناة الكاف على يوتلسات 3 شرقا سي باند

سبورت كلوب SK hd على يوتلسات 16 مكسورة شيرنج

فيدات الكاف على يوتلسات 7 أو 10

قناة الرياضية الأرضية

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مباراة السوبر الإفريقي استعراضية

 

أكد محمد بركات عضو اتحاد الكرة أن الأهلي المرشح الأقرب للتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي وقال بركات عبر تصريحات تليفزيونية إن الأهلي استعد بشكل جيد للموسم الجديد بمعسكر مميز في النمسا موضحاً أن الفريق الأحمر إذا ظهر بمستواه المعهود سيحقق اللقب.

وأضاف:" المباراة مهمة للغاية بالنسبة للأهلي لأنها في افتتاح موسم كروي يحمل العديد من الآمال والطموحات وهناك تحديات كبيرة للفارس الأحمر".

وأشار إلى أن الأهلي أمامه عدة بطولات على رأسها كأس العالم للأندية والدوري الأفريقي بجانب الدوري الممتاز وبالتالي الفوز بالسوبر يعطي الفريق الأحمر الثقة في بداية موسم.

وقال محمد بركات أيضا : اختلف مع عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة في وصف مباراة السوبر بالـ "استعراضية".. إذا كنت لا تعرف قيمتها فالأهلي يعرف قيمتها جيدا.. لأنه فريق بطولات

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الخبرة ترجح كفة الأهلي

 

علق مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على حظوظ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى مباراة كأس السوبر الإفريقي وقال :  
فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر سوف يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا الجمعة.

تابع مجدي عبد الغني : لدي ثقة كبيرة في قدرة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على إضافة لقب غالي وهو كأس السوبر الإفريقي إلي دولاب القلعة الحمراء.   
أضاف مجدي عبد الغني:  القيمة الفنية والامكانيات الكبيرة تصب في صالح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.

استطرد مجدي عبد الغني: خبرات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في افريقيا والبطولات القارية ترجح كفة المارد الأحمر على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.  
وواصل مجدي عبد الغني: السويسري مارسيل كولر المدير الفني يسير بخطى ثابتة فى قيادة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وظهرت بصماته بقوة على شكل المارد الأحمر على مستوي البطولات المحلية والقارية.

وزاد مجدي عبد الغني: ننتظر المزيد من السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي وحصد البطولات على أن تكون البداية غدا الجمعة في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.   
وعن الأوراق الرابحة في لقاء السوبر  الإفريقي قال مجدي عبد الغني: السويسري مارسيل كولر سوف يعتمد على الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو فى قيادة هجوم النادي الأهلي امام اتحاد العاصمة الجزائري غدا الجمعة .  
وقال مجدي عبد الغني أيضا: فى حال اقتناع كولر بإمكانيات صلاح محسن لقيادة هجوم النادي الأهلي سوف يبدأ باللاعب فى مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. 
واختتم مجدي عبد الغني حديثه قائلا: لاعبو النادي الأهلي قادرون على العودة من مدينة الطائف في السعودية بلقب كأس السوبر الافريقي.

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كولر يعتمد الطريقة التقليدية 


أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سيواصل الاعتماد على نفس طريقته في الموسم الماضي خلال لقاء اتحاد العاصمة الجزائري.

أشار سيد معوض إلى أن الأهم خلال اللقاء هي الحالة الفنية للاعبي الفريق وقال: "حالة لاعبي الأهلي خلال اللقاء ستسهل الأمور، خصوصا بداية اللقاء،

أضاف:  لو كان نجوم الفريق في أفضل مستوياتهم ستكون النتيجة لصالح الفريق، خصوصا محمد الشناوي وحسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا، الأهلي لديه فرصة كبيرة بالمكسب".

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السوبر يا أهلي 


كتب ماهر همام نجم الكرة المصرية عبر حسابه علي فيسبوك "الليلة طله الملك .. الليله موعد لقاه .. الليله نغني للملأ .. الاهلي هو الحياة .. السوبر ياأهلي
 

السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة الجزائري الأهلى كولر عبد الحق بن شيخة محمد بركات

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