تكريم المحالين إلى المعاش .. فعاليات متنوعة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتواصل الدائم مع العاملين وعقد الأنشطة والفعاليات التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين وتحفيزهم على تحسين الأداء؛ قام المهندس عماد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع ٤٥ الحربي) بتكريم العاملين المحالين إلى المعاش في شهر سبتمبر الجاري عرفانًا لهم لقيامهم بدورهم خلال مسيرتهم المهنية بالشركة على أكمل وجه.

حيث أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 45 الحربي) في كلمته خلال التكريم عن شكره وتقديره للعاملين المكرمين على ما قدموه من جهد خلال سنوات عملهم وتمنّى لهم التوفيق والسعادة في حياتهم وخطواتهم القادمة.

وأشار إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الوزير بضرورة الحرص على تكريم العاملين البالغين سن التقاعد القانونية تقديراً ووفاءً لأبناء الإنتاج الحربي الذين أفنوا عمرهم في خدمة شركاتهم وقاموا بتأدية عملهم بكل إخلاص وتفاني.

اللقاءات الدورية والتواصل الجيد مع العاملين

وفي إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى، لرؤساء كافة الشركات والوحدات التابعة بضرورة عقد اللقاءات الدورية والتواصل الجيد مع العاملين وإطلاعهم علي الموقف الحالي للشركات وإشراكهم في صنع القرار وحل المشكلات التى تواجه العمليات الإنتاجية باعتبارهم هم عصب العملية الإنتاجية.

قام المهندس ماجد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بعقد لقاء مع العاملين بإدارة تشغيل الحملة وصيانة وإصلاح وسائل النقل بحضور عدد من رؤساء القطاعات بالمصنع.

وأكد "جمال الدين" خلال اللقاء على أهمية العمل الجماعى للقطاعات الفنية ورفع كفاءة المعدات والحفاظ على المهمات وأهمية إتقان العمل وإنجازه فى التوقيتات المحددة وحث العاملين على ضرورة استمرار المصنع في دعم خطة الدولة التنموية والمساهمة في كافة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية وذلك من خلال التعاون والتكامل مع كافة الشركات التابعة للوزارة وكذلك الاعتماد علي الطاقات البشرية والإمكانيات التكنولوجية الهائلة التي يمتلكها المصنع.

كما قام رئيس مجلس إدارة ( مصنع 200 الحربى ) بتنظيم إحتفالية للإحتفاء بأبناء العاملين المتفوقين دراسياً، حيث بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم وجه رئيس مجلس إدارة المصنع التحية والتقدير لكل العاملين الذين شملوا بعطائهم الغير محدود أبنائهم حتى بلغوا قمة التفوق مشيرا إلى أنها رسالة جليلة يثمنها المصنع لهم ولا تقل أهمية عن ما يقدمونه من جهد وعطاء في العمل.

عقب ذلك قام "جمال الدين" بتقديم شهادات التقدير لعدد ( 98 ) طالب وطالبة وذلك تشجيعا لهم، كما حثهم من خلال كلمات أبوية على بذل المزيد من الجهد والتركيز في سبيل الاستمرار في تحقيق نجاحات أخرى واتخاذ التفوق منهج تفكير وحياة ، كما دعاهم إلى ضرورة أن يمتد أثر علمهم إلى نفع الآخرين ، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق وأن يظلوا فخرا لآبائهم ولمصنع 200 الحربى وعقب إنتهاء الحفل حرص رئيس مجلس إدارة المصنع على إلتقاط الصور التذكارية مع الطلبة وأولياء الأمور.

نجاح طلاب الأكاديمية

وفي سياق آخر أشار الأستاذ الدكتور فوزي إبراهيم عبد الغني -عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي- إلى نجاح طلاب الأكاديمية المشاركين فى معسكر بلطيم (الفوج الثالث - صيف 2023) التابع لوزارة التعليم العالي في الحصول على المركز الأول فى مسابقة "دوري المعلومات" على مستوى المعاهد المشاركة، ونوّه "عبد الغني" عن حصول أحد طلاب الأكاديمية على مركز ثالث وميدالية برونزية في سباق 200 م صدر ومركز رابع سباق 200 م حرة ومركز خامس سباق 400 م حرة فى بطولة الجيزة الصيفية للسباحة لعام 2023 التابعة للإتحاد المصرى للسباحة، وأوضح أنه من المزمع مشاركة عدد من طلاب الأكاديمية في المؤتمر العربي الأفريقي الدولي الأول الذى تنظمه المدينة العربية للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي بعنوان (مصر بوابة بحثية لجذب الاستثمار فى الوطن العربى وأفريقيا) وذلك يوميّ 19 و20 سبتمبر الجاري بدار الحرب الإلكترونية بمدينة نصر، حيث سيشارك طلاب الأكاديمية في المؤتمر بعدد (11) مشروع علمي.

وأشار عميد الأكاديمية إلى أن مشاركة طلاب الأكاديمية في مختلف الأنشطة العلمية والرياضية يأتي فى ضوء توجيهات السيد الوزير بدعم وتشجيع طلاب الأكاديمية للمشاركة فى المسابقات العلمية المختلفة والانخراط في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بما يُثقل شخصياتهم ويساهم في اتساع مداركهم وذلك بخلاف الدعم الأكاديمي المُقدّم من خلال صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الذين لا يألون جهدًا في مشاركة خبراتهم ومعارفهم ونقلها إلى الطلاب.

استقبال قافلة طبية

و على جانب آخر قام المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي باستقبال قافلة طبية من وزارة الصحة والسكان (مديرية الصحة بالقليوبية – إدارة الخانكة الصحية) وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة الإنتاج الحربي، وتم إجراء فحص طبى للعاملين للكشف عن الأمراض الغير سارية ( ضغط- سكر – السمنة)، وكذا الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ( الثدى – الرئة- الرحم- القولون - البروستاتا)، وتم تحويل الحالات المكتشفة لمستشفيات التأمين الصحى لإتخاذ اللازم، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 يوم صحة" ، كما تم تكريم الفريق الطبي ومسئولة المرأة بقطاع التدريب نظراً لمجهوداتهم فى تنظيم القافلة وتقديم خدمة طبية لائقة بالعاملين في القطاع.