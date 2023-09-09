وزير الإنتاج الحربى يتابع الطاقات الإنتاجية بشركتى حلوان وأبو زعبل للصناعات الهندسية

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، اجتماعًا لمتابعة موقف الطاقات الإنتاجية بشركتى " حلوان للصناعات الهندسية (م/99 الحربى) " و أبو زعبل للصناعات الهندسية (م/ 100 الحربى) " ، وجاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ورحب الوزير "محمد صلاح " بكافة الحضور ، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإجتماعات هو الوقوف على آخر المستجدات ومتابعة الموقف التنفيذى لكافة المشروعات التى تقوم الشركات التابعة بتنفيذها فى الوقت الحالى وكذلك عرض خطط التطوير التى تتلائم مع كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها .



وقدم المهندس سامى إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية نبذة تاريخية عن الشركة واستعرض مجالات عملها ، موضحاً أن الشركة ( م / 99 الحربى ) تسهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل (أسطوانات ومنظمات الغاز، طفايات الحريق، أدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل)، وذلك وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة، كما تتعاون الشركة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لإنتاج الجراجات الذكية الدوارة متعددة الطوابق وتتعاون من جهة أخرى مع وزارة الزراعة في تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشارك في عدة مشروعات قومية حيوية أخرى.

وأشار " سامى " إلى أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص للدخول فى شراكات ومجالات عمل جديدة تهدف فى المقام الأول إلى خدمة المواطنين .



فى سياق متصل قام المهندس جهاد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية بإستعراض الموقف التنفيذي للمشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها بواسطـة الشركة «م/100 الحربى » ، موضحاً أن الشركة تختص بتلبية إحتياجات القوات المسلحة من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء والصلب المخصوص ومنتجاتها الحديثة من الصلب المدرع الذي يعتبر منتجًا استراتيجيًا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من عربات مدرعة ودبابات، إلى جانب تصنيع العديد من المنتجات الهندسية التي تُستخدم في عدة مشروعات قومية مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن وعروق البيلت للحديد والصلب ومكونات مصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ والتي يتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيراً إلى أن الشركة تتميز بتوافر خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى .



وأكد وزير الإنتاج الحربى، حرص الوزارة على الإهتمام بتطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة، لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع العالمية الحديثة، كما شدد على متابعة مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة والإنتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة ، ووجه سيادته رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة بضرورة التواصل الجيد مع العاملين والحرص على عقد اللقاءات الدورية بهم لبحث مطالبهم ومقترحاتهم لتحسين الأداء، مؤكداً حرصه على الإهتمام بالعاملين بالإنتاج الحربي وتطوير أدائهم إيماناً بأهمية العنصر البشري دوره فى تحسين العملية الإنتاجية .



وقال المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن الوزير " محمد صلاح " أكد على ضرورة الحرص على التكامل بين الشركات والوحدات التابعة للوزارة من أجل رفعة شان الإنتاج الحربى والذى يعد أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية فى المجالين العسكرى والمدنى .