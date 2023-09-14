عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

الخطيب ومرتضى منصور
الخطيب ومرتضى منصور

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، لحلسة ١٦ نوفمبر للاطلاع وارفاق شهادة من محكمة النقض.

وكانت قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وكانت قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

مرتضى منصور نادي الزمالك النادي الأهلي الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

100 ألف جنيه مساعدات حكومية عاجلة لأسر المصريين المتوفين بـ ليبيا وإعفاء من مصروفات الدراسة

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

موضوعات متعلقة

قرار عاجل بشأن يوتيوبر شهير مُتهم بسب وقذف منى زكي

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

استروكس وحشيش .. حبس عاطل لإتجاره في المخدرات بالقاهرة

آيس وهيروين.. حبس عاطل وربة منزل لاتجارهما في المخدرات بالقاهرة

استروكس وهيروين .. حبس 4 عاطلين لإتجارهم في المخدرات بالقاهرة

12 كيلو حشيش.. حبس سائقين لإتجارهما في المخدرات بالقاهرة

حبس 4 أشخاص لسرقتهم هواتف من شركة بالقاهرة

حبس 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالمطرية

ترشيحاتنا

تجهيزات نهائية لافتتاح المعامل البحثية بالمتحف القومي للحضارة.. صور

أرقام صادمة.. الإسعاف الليبي يعلن عن حصيلة المفقودين في الفيضانات

الحوار الوطني يعقد جلسة تخصصية لاستكمال بحث ملفات وقضايا الاستثمار الخاص

المولد النبوي 2023.. أفضل عبادة لإحياء ذكرى ميلاد الرسول وسبب احتفال المسلمين بالحلوى

أمن القاهرة يحقق العديد من النجاحات في مجال مكافحة السرقات

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذر إمام عاشور.. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص وموديست؟

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ