مرتضى منصور له تأثير.. تامر عبدالحميد يكشف مفاجأة بانتخابات الزمالك القادمة

أكد الكابتن تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، ومنتخب مصر، أن هناك أسماء لم تترشح في انتخابات نادي الزمالك، ولكن سيكون لها كلمة وتأثير، لأن هناك أشخاصا تقف خلفهم.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال قناة “الحدث اليوم”، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق له كلمة في انتخابات الزمالك رغم عدم ترشحه.

ولفت إلي أن مرتضى منصور له من يقف خلفه من أعضاء بالنادي، وأن أنصاره سيعطون أصواتهم لمن يريد، وهذا سيكون له تأثير بالنتيجة، وأيضًا ممدوح عباس، والمستشار أحمد جلال إبراهيم.

وأشار إلي أن هناك شخصيات كثيرة مرشحة كأعضاء بعضوية الزمالك، وأن تلك الأسماء سيكون بينهم تنافس كبير.

وكشف عن أن المنافسة بانتخابات الزمالك بدأت، وأن التبرعات بدأت، فـ المهندس هاني العتال تبرع بـ 2 مليون جنيه للزمالك.