إيهاب المصري: الزمالك في موقف صعب.. لهذا السبب

‏قال الكابتن إيهاب المصري، إن موقف نادي الزمالك أصبح صعب بسبب عدم إبرام صفقات جديدة والمشاكل الإدارية التي تواجه نادي الزمالك والغيابات الموجودة أيضًا، وهناك تخوف على نادي الزمالك من المباراة القادمة في بطولة الكونفدرالية بسبب هزيمته الأخيرة أمام فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3/0 رغم أنها كانت مباراة ودية.

‏وأضاف ‏خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية هبة ماهر، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن هناك بعض الأقاويل التي تتردد مؤخرًا أن اللاعب أحمد سيد زيزو لديه بعض المستحقات المتأخرة وهناك شكوك حول مشاركته مع الفريق، أما بالنسبة للاعب أحمد فتوح فهو بنسبة كبيرة لن يشارك في المباراة القادمة بسبب إصابته الأخيرة مع منتخب مصر.