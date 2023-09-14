حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

أعلن محمد عز الدين “سيمو” حارس مرمى الزمالك الشاب، اعتزاله كرة القدم نهائي.

وكتب سيمو عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: "شكرا كرة القدم شكرا نادى الزمالك، شكرا لكل من ساهم شكرا لكل من دعم على مدار 13 عام، شكرا لكل شخص ساند بفعل شكرا لكل شخص ساند و لو بكلمة أو حتى بإحساس أو شعور يوما ما، شكرا لكل من آمن بقدراتى شكرا لكل من آمن بموهبتى، شكرا للمستطيل الأخضر على كل اللحظات الحلوة أو حتى اللحظات الصعبه اللى قضيتها فيه ومعاه".

وأضاف:" لكن اليوم و بكل نفس راضيه و بقناعة شديدة و بعد تفكير دام لمدة طويلة مع أسرتى أقرر و أعلن ابتعادي عن المستطيل الأخضر و إنهاء المشوار".



وتابع:" ممكن يكون بدرى من وجهة نظر البعض لكنى لم أعد أتحمل ضغوط اللعبه أكثر من ذلك، كل التوفيق لفريقى فريق الزمالك 2003 و أيضا كل التوفيق لجيلى جيل 2003 الذى أعتبره من أحسن وأميز الأجيال للكرة المصرية فى سنواتها الأخيرة".



وأود أن أخص الكابتن عبد الواحد السيد بشكر خاص لمحاولاته المتكرره لإقناعى بالعدول عن القرار.. شكرا يا كابتني.



واختتم: "أخيرا و ليس أخرا أرجوا احترام خصوصية القرار واحترام حياتى الشخصية واحترام قرارى و عدم الإلحاح أو محاولة الحديث عن الرجوع فى القرار سواء من أهل أو أصدقاء أو معارف سواء من العاملين فى مجال كرة القدم أو من خارج المجال، فقرارى هو قرار نهائى اتخذته بكامل الرضا و لا رجعة فيه، فقط أطلب دعواتكم لى فى تحقيق مستقبل أفضل.. شكرا".