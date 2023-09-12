تأجيل دعوى تخلص حداد من عامل بالمنصورة لـ 13 نوفمبر

قررت جنايات المنصورة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، رئيس المحكمة، تأجيل قضية رقم 9484 لسنة 2023 جنايات دكرنس، والمقيدة برقم 1180 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة ليوم 13 نوفمبر لاستكمال المرافعة.

وكانت الجلسة عقدت بعضوية المستشارين عبدالله عبدالله مطاوع، ومحمود عبد القادر الخطيب، السيد عبده منصور، وأمانة سر محمد السيد محمود، السيد مصطفى رجب، وحاجب حسين عبد اللطيف.

وناقشت المحكمة المتهم في الاتهامات الموجهة له بقتل المجني عليه، عقب تهديده له بالتخلص منه وإصابة بطعنة نافذة في الرقبة على لتدخله لفض مشاجرة بينه وآخر.

وطالب دفاع المتهم، بضم الدعوة المقيدة ضد المتهم برقم 13535 لسنة 2023 جنايات دكرنس، والمقيدة برقم 1422 لسنة 23 كلي شمال المنصورة، للقضية، وذلك لارتباطهما وإصدار حكما واحدا لهما.

وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم محمد ع.م.ع، 30 عاما حداد، للمحاكمة الجنائية، لقتله المجني عليه إبراهيم محمد إسماعيل الشربيني عمدا مع سبق الإصرار، حيث عزم النية على قتله، وأعد سلاح أبيض خنجر، و سدد له طعنة بسلاح الأبيض استقرت بعنقه من الناحية اليمنى، قاصدا قتله وازهق روحه.