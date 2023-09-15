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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر الإفريقي.. مفاجآت بتشكيل النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المتوقع

مباراة السوبر الافريقي
مباراة السوبر الافريقي

يلتقي مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة السوبر الإفريقي بالسعودية نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

 

ويعول السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على كتيبة اللاعبين لحصد لقب كأس السوبر الإفريقي وبلوغ منصة التتويج القاري.

فيما رفع منافس الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي نادي اتحاد العاصمة الجزائري بقيادة عبد الحق بن شيخة راية التحدي فى مباراة كأس السوبر الإفريقي. 

في النسخة الـ32 للمسابقة القارية كأس السوبر الإفريقي سوف يلاقي النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا صاحب المشاركات التي بلغت 11 مرة مع اتحاد العاصمة حامل لقب الكونفدرالية فى الظهور الأول بالمسابقة القارية.

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قنوات مفتوحة لإذاعة السوبر الإفريقي 


تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت ونظيرتها شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية مباراة كأس السوبر الإفريقي مساء اليوم بين النادي الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري. 

فيما تنقل 4 قنوات مفتوحة لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري وهي : 

قناة الكاف على يوتلسات 3 شرقا سي باند

سبورت كلوب SK hd على يوتلسات 16 مكسورة شيرنج

فيدات الكاف على يوتلسات 7 أو 10

قناة الرياضية الأرضية

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3 معلقين لمواجهة كأس السوبر الإفريقي 

 

مباراة الاهلي واتحاد العاصمة فى كأس السوبر الإفريقي مساء اليوم الجمعة سوف تذاع بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي عبر قناة "beIN Sports HD 6".

أما السعودي عبدالله الحربي فسيعلق على المباراة عبر قناة "SSC EXTRA 3 HD"

وتنقل أيضا مباراة كأس السوبر الإفريقي عبر قناة SSC السعودية بتعليق فهد الدريبي .

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تشكيل الأهلي المتوقع في السوبر الإفريقي

 

استقر السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على الدفع بتشكيل ناري متوقع في مباراة السوبر الإفريقي جاء على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.
الوسط: آليو ديانغ، مروان عطية، إمام عاشور.
الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا.

 

تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري فى السوبر الإفريقي 
 

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري بقيادة عبد الحق بن شيخة فى لقاء كأس السوبر الإفريقي كالتالي: 

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.
الدفاع: زين الدين بلعيد - حسين دهيري - نبيل لعمارة - سعدي رضواني.
الوسط: أسامة شيتة - براهيم بن زازا - سيكو كوناتي.
الهجوم: خالد بوسليو - إسماعيل بلقاسمي - نور الإسلام فتوحي.

السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة الجزائري كولر عبد الحق بن شيخة محمد الشناوي

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