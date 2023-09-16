طفرة تنموية غير مسبوقة.. السيسي يغير وجه الصعيد بـ 1.8 تريليون جنيه

شهدت محافظات الصعيد، خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد إدارة البلاد، طفرة تنموية غير مسبوقة، غيرت معالم جنوب مصر، في إطار خطة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، وخلال 8 سنوات الماضية، شهدت محافظات الصعيد تنفيذ ما يلي:

في قطاع النقل، تم إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق، وإنفاق 32 مليار جنيه لتطوير منظومة السكك الحديدية، وتنفيذ 365 كوبري ونفقا.

في قطاع الإسكان، تم تنفيذ 14 مدينة جديدة، وإنشاء 188 ألف وحدة سكنية.

في قطاع الكهرباء والطاقة، تم إضافة 8.8 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

إنشاء مشروع بنبان في محافظة أسوان، وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم.

في قطاع البترول والغاز الطبيعي، تم توصل الغاز إلى حوالي 1.1 مليون وحدة سكنية.

في قطاع المياه والصرف الصحي، تم تنفيذ 121 مشروعا لمياه الشرب، و224 مشروعات لخدمات الصرف الصحي.

إنشاء وتطوير البنية التحتية المعلوماتية التكنولوجية، لرقمنة الخدمات الحكومية.

تنفيذ 97 مشروعا لتطوير مكاتب البريد و40 مشروعات لتطوير ورقمنة الشهر العقاري، و89 مشروعا لتطوير ورقمنة المحاكم والنيابات.

في قطاع الصناعة، تم تنفيذ 10 مجمعات صناعية، بإجمالي 2628 وحدة صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل.

زيادة معدلات الاستثمار

كل هذه المشروعات، نتج عنها زيادة في معدلات الاستثمارات العامة والخاصة في الصعيد، بنسبة 500%، 55% على التوالي، كما تراجعت معدلات الفقر في الريف بالوجه القبلي، في عام 2019/2020 بـ 3.79 نقاط مئوية مقارنة بـ 2017/2018، وتم إنهاء جميع المناطق غير الآمنة، ووصلت نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب إلى 98% مقارنة بنحو 85% فى 2014، فيما بلغت نسبة التغطية الحالية لخدمات الصرف الصحى 33% مقارنة بـ 22% عام 2014.

ولأول مرة في تاريخ البلاد، شهدت أسبوعا كاملا من الافتتاحات، وهو ما أطلق عليه "أسبوع الصعيد"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعكست هذه الافتتاحات رؤية الرئيس في العمل بوتيرة متسارعة وفي كافة القطاعات على التوازي لتحقيق طفرة تنموية كبيرة تضع الصعيد ومصر بكاملها في المكانة التي تستحقها وتحقق للمواطنين في جميع ربوع الجمهورية دون استثناء الحياة اللائقة بهم دون ترك أحد خلف الركب وتعويض ما فات.

افتتاحات أسبوع الصعيد

ومن قنا، افتتح الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس المشروعات التالية:

المجمع الصناعي بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر.

المجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف.

المجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا.

المجمع الصناعي بمحافظة قنا.

المجمع الصناعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

محور قـوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عبر نهر النيل.

محور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات ويربط بين البر الشرقي للنيل (طريق الصعيد الحر عن طريق وصلة بياض العرب) وبين البر الغربي للنيل (طريق الفيوم بني سويف).

محور سمالوط بمحافظة المنيا النيل بطول 24 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عبر نهر النيل.

محور كلابشة بمحافظة أسوان بطول 23 كيلومترا ويربط الطريق الزراعي شرقاً بالطريق الزراعي الغربي والطـريق الصحراوي غرباً عابراً نهر النيل جنوب كلابشة، محور ديروط الفرافرة المرحلة الأولى بطول 15 كيلومترا ويربط بين شرق وغرب النيل.

تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي (القاهرة/ المنيا) بطول 230 كيلومترا.

ازدواج طريق (سفاجا- القصير- مرسى علم) بطول 200 كيلومتر.

عدد من الكباري والمزلقانات ومنها: كوبري میدان المديرية بمحافظة بني سويف، كوبري البلينا بمحافظة سوهاج، كوبري أعلى مفيض توشكي.

في توشكى، افتتاح مشروعات استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية منها المشروع القومي "توشكى الخير".

تطوير واستصلاح وزراعة أكثر من 2 مليون نخلة وشق الترع وحفر الأبار لتوفير المياه اللازمة للزراعة لتأمين الأمن القومي الغذائي.

افتتاح مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة على مستوى العالم، بقدرة إنتاجية للمحطة 1465 ميجاوات، ومن المستهدف أن تصل القدرات الإنتاجية للمحطة إلى 2000 ميجاوات، وبذلك تحولت مصر إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض 15000 ميجاوات من إنتاج الكهرباء.

افتتاح أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

محلج الفيوم المطور، والذي يخدم الصناعات القائمة على زراعة القطن في إطار حرص الدولة على تعظيم القيمة الماضة وزيادة العائد.

1.8 تريليون جنيه ميزانية استثمارات

وكان اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن وضع ميزانية استثمار 1.8 تريليون جنيه في مشروعات تنموية بالصعيد، يعد رقمًا ضخمًا، ولم تنفق من قبل في تاريخ الصعيد، موضحا أن الهيئة حققت إنجازات كبيرة في زمن قليل بصعيد مصر، لأنه جزء كبير من الدولة.

وأضاف صالح، في الفترة التي سبقت 2014 لم يشهد أي استثمارات إضافة إلى هجرة أبنائه سعيًا للرزق، إلى أن وجه الرئيس السيسي بتنفيذ عدد من المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة لأبناء محافظات الصعيد، منوهًا أن الرئيس أولى أهمية كبيرة له وتوفير فرص عمل وإنشاء مشروعات كثيرة للمرأة ودعمها، إلى جانب توفير حياة كريمة للأهالي.