جمال رائف: ما يشهده الصعيد من تنمية دليل على قوة القيادة السياسية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الحكومة خصصت 71.4 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد، وهذا دليل على قوة الإرادة السياسية وسعيها المستمر لتنمية الصعيد.

وأضاف جمال رائف، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن محافظات الصعيد تشهد تطورا وتنمية، منذ عام 2014، حيث وضعت القيادة السياسية الصعيد على خارطة التنمية الشاملة، وهذا أمر غير مسبوق.



وأكمل: تنمية محافظات الصعيد شملت البنية التحتية والطرق والمحاور، وشبكات الصرف ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى التنمية الزراعية والصناعية.



وشدد على أن ما تحدثه الدولة من تنمية، يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، وجذب المستثمرين للعمل داخل محافظات الصعيد.