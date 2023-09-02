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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال رائف: ما يشهده الصعيد من تنمية دليل على قوة القيادة السياسية

تنمية محافظات الصعيد
تنمية محافظات الصعيد

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الحكومة خصصت 71.4 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد، وهذا دليل على قوة الإرادة السياسية وسعيها المستمر لتنمية الصعيد.

وأضاف جمال رائف، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن محافظات الصعيد تشهد تطورا وتنمية، منذ عام 2014، حيث وضعت القيادة السياسية الصعيد على خارطة التنمية الشاملة، وهذا أمر غير مسبوق.


وأكمل: تنمية محافظات الصعيد شملت البنية التحتية والطرق والمحاور، وشبكات الصرف ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى التنمية الزراعية والصناعية.


وشدد على أن ما تحدثه الدولة من تنمية، يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، وجذب المستثمرين للعمل داخل محافظات الصعيد.

الصعيد الكاتب الصحفي جمال رائف تنمية محافظات الصعيد حياة كريمة اخبار التوك شو

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