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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. خبر هام بشأن قطع الكهرباء وتحرك عاجل من القومي للأجور بشأن رواتب القطاع الخاص

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

نجيب ساويرس: أنا أغنى من محمد صلاح.. والمقارنة بينا مالهاش معنى| فيديو

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه على علاقة وطيدة بنجم نادي ليفربول محمد صلاح، قائلا: "أعرفه عن قرب".

 

نقيب الصحفيين: تعيين المؤقتين في الجرائد القومية مطلب رئيسي لنا| فيديو

أكد خالد البلشي  نقيب الصحفيين، أن هناك قطاع كبير من المؤقتين داخل الصحف القومية، ويعملون منذ سنوات طويلة، ولم يتم تعيينهم.

 

أهداه مسبحة.. مواطن: دعوت الرئيس السيسي من «بلكونة منزلي» وقالي «طالع لك»

كشف عادل فكري عبد العليم، المواطن الذي استقبل الرئيس السيسي في منزله بقرية "سدس الأمراء" في محافظة بني سويف، السبت، تفاصيل وكواليس زيارة الرئيس السيسي له بمنزله خلال تواجده بالقرية.

 

تخفيف الأحمال.. أحمد موسى يعلن خبرا يهم المصريين بشأن قطع الكهرباء

تحدث الإعلامي  أحمد موسى، عن ملف انقطاع التيار الكهربائي، قائلا: "في شهر يوليو الماضي، تعرضنا لأزمة، وكان هناك تخفيف للأحمال".

 

بعد قرارات الرئيس.. تحرك عاجل من القومي للأجور بشأن رواتب القطاع الخاص

علق مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، على قرارات الرئيس السيسي اليوم بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة.

 

مؤسسة أبو العينين تقدم الدعم للأسر الأكثر احتياجا ببني سويف

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن مجهودات مؤسسة أبو العينين الخيرية في دعم الأسر الأكثر احتياجا في بني سويف وذلك بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، جاء ذلك في  برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"

 

رئيس الرقابة على الصادرات: حلم الـ 100 مليار دولار صادرات مش بعيد

أكد اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن السوق المصري قادر على المنافسة والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، مضيفًا: نأمل الوصول هذا العام إلى 60 مليار دولار صادرات.

رئيس التحالف الوطني يكشف موعد تطبيق قرارات الرئيس

‏قال النائب طلعت عبد القوي رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ الإعلان عنه في مارس 2022، وحتى الآن، لم يترك أي محافظة من محافظات مصر، إلا وطور فيها، سواء من البنية الأساسية، أو المشروعات التنموية، أو الزراعة، وتوزيع المواد الغذائية.

 

 

اخبار التوك شو الرئيس السيسي السيسي بني سويف الكهرباء

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