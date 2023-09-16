رئيس التحالف الوطني يكشف موعد تطبيق قرارات الرئيس

‏قال النائب طلعت عبد القوي رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ الإعلان عنه في مارس 2022، وحتى الآن، لم يترك أي محافظة من محافظات مصر، إلا وطور فيها، سواء من البنية الأساسية، أو المشروعات التنموية، أو الزراعة، وتوزيع المواد الغذائية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية له الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن التحالف الوطني يعمل على مستوى كل المحافظات، ويبحث عن القرى الأكثر احتياجا، ويكفينا أن نقول أن ما تم إنفاقه حتى الآن على مستوى الوطن العربي وصل إلى اكثر من 16 مليار جنيه في قرابة عام وشهرين.

وأشار ‏إلى أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس النواب بحزمة التعليمات التي صدرت من الرئيس السيسي، وبعد أقل من شهر ستصدر القوانين والتشريعات اللازمة.