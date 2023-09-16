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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مؤسسة أبو العينين تقدم الدعم للأسر الأكثر احتياجا ببني سويف

صدى البلد

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن مجهودات مؤسسة أبو العينين الخيرية في دعم الأسر الأكثر احتياجا في بني سويف وذلك بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، جاء ذلك في  برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"

 

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 وأوضح التقرير أن مؤسسة أبو العينين قامت بتقديم مساعدات للعديد من الأسر الأكثر احتياجا في قرى حياة كريمة ببني سويف.

 

 وقال محمد هاني محافظ بني سويف في التقرير:" التحالف الوطني يقومون بتقديم الخير لكل الفئات الأولى بالرعاية لأكثر من 11.5 الف أسرة بالإضافة إلى مساعدة الغارمات ".

 

وتابع التقرير أن قوافل التحالف الوطني تقدم خدمات كثيرة ومنها خدمات صحية وكرنافالات تثقيفية وتوعية للأطفال.

 

ومن جانبه قال إبراهيم محمود متطوع في مؤسسة أبو العينين :" مؤسسة أبو العينين تعمل في العمل الخيري منذ 40 عام ونشارك في القافلة الـ 24 مع التحالف الوطني ".

 

ويذكر أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب أشاد بحزمةِ القرارات المفاجئة والعاجلة التي أصدرها الرئيس السيسي؛ والتي استهدفت تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وأدخلت الفرحة والسعادة على قلوب ملايين المصريين، لتؤكد انحياز الرئيس للمواطن وشعوره بمعاناة البسطاء والأكثر احتياجًا لمواجهة مشاكل الغلاء والأزمة الاقتصادية. 

 

وقال أبو العينين: "تشرفت وسعدت اليوم بحضور زيارة الرئيس السيسي إلي قرية سدس الأمراء ببني سويف، وكم الفرحة والحفاوة التي شاهدتها من الأهالي احتفاءً بزيارة الرئيس السيسي «جابر الخواطر»، فالاستقبال الحاشد بالآلاف في شوارع بني سويف للرئيس حمل جميع مشاعر المصريين تجاه قائد وطني مخلص، استطاع بناء الوطن والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره في ظل تحديات وأزمات دفع ثمنها دول وشعوب من حولنا.

أبو العينين مؤسسة ابو العينين موسى اخبار التوك شو مصر

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