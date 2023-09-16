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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الرقابة على الصادرات: حلم الـ 100 مليار دولار صادرات مش بعيد

عصام النجار
عصام النجار

أكد اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن السوق المصري قادر على المنافسة والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، مضيفًا: نأمل الوصول هذا العام إلى 60 مليار دولار صادرات.


وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي،:" حلم الـ 100 مليار دولار صادرات مش بعيد، وقادرون على أكثر منذ لك، وفقًا للسوق المصري ".

 

وأشار إلى أن الصناعات الهندسية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، من أكثر القطاعات المتميزة في الصادرات، مشيدًا بالموارد البشرية في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. 

عصام النجار الصادرات الواردات الاعلامي عمرو خليل السوق المصري الصادرات والواردات

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