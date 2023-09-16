الرقابة على الصادرات: لدينا 300 معمل بالموانئ للتأكد من مطابقة للمواصفات العالمية

أكد اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تقدم مزايا كثيرة لتشجيع التصدير، مشيرًا إلى أنها تمتلك قاعدة بيانات قوية لكل المصدرين والكيانات التجارية والاتفاقيات التجارية، كما توفر بيانات التجارة الخارجية لكل المصدرين، ودراسات الجدوى المناسبة.

وقال، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة “سي بي سي”، إن الهيئة تعمل على تطوير المعامل الخاصة؛ لتصدير السلع بشكل يطابق المواصفات والمقاييس العالمية، حيث يحصل المُصدر على شهادة معتمدة بالمنتج الخاص به من خلال المعامل الجديدة المعتمدة دوليًا، بما يسمح في توفير التكلفة والمنافسة العالمية.

وأشار إلى أنه تم توفير أكثر من 300 معمل مختلف في كل الموانئ المصرية، حيث تم إنشاء المعامل المركزية في كل الموانئ المصرية بتكلفة مليار و250 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم اعتماد هذه المعامل دوليًا، ومن بينها معامل ترشيد المياه، ومعامل الأدوات المنزلية، ومعامل أخرى خاصة بالتحلل الحراري والمنتجات، فهدفنا هو توفير منتجات مصرية مطابقة للمواصفات العالمية.

وشدد على ضرورة توطين الصناعة، وهذا ما تعمل عليه وزارة التجارة والصناعة، بما يخدم توفير السلع بسعر مناسب للمواطنين.