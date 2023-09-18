الإسعاف والطوارئ بليبيا يكشف حقيقة انتشار الكوليرا جراء إعصار دانيال

كشف أسامة على الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارىء ليبيا، آخر تطورات الأزمة الليبية، وتابعات الإعصار دانيال، مشيرا إلى عمليات الإغاثة انتشال الجثث ورفع الركام.



وأضاف أسامة على، في مداخلة هاتفية لنشر الاخبار عبر قناة تن، أن المعدات والمساعدات التي حصلنا عليها لها دور مهم في التعامل مع الازمة الحالية، مستدركا أن كل غرفة اغاثة دولية تعمل في المربع المحدد لها.

حقيقة انتشار الكوليرا في ليبيا



وتابع أسامة على الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارىء ليبيا، أن لا يوجد هناك وباء او أمراض منتشرة جراء هذا الإعصار والأمور ليس فيها أي مشكلة، والكلوليرا وغيرها غير موجودة في ليبيا.