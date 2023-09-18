بيان عاجل من الجيش اليوناني بشأن حادث سير بعثتها في ليبيا

أعلنت القوات المسلحة اليونانية، صباح اليوم الأثنين، مقتل 3 عمال إنقاذ وفقدان 2 من ضمن بعثة المساعدة الإنسانية في حادث سير على الطريق بين مدينتي بنغازي ودرنة في ليبيا.

وكانت قد أرسلت اليونان بعثة مساعدات إنسانية إلى ليبيا للمساعدة في إنقاذ وانتشال الجثث وإزالة الأنقاض التي خلفتها الفيضانات جراء العاصفة دانيال.

قال وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا إن أربعة أفراد من فريق إنقاذ يوناني كانوا في طريقهم إلى مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات وثلاثة أفراد من عائلة ليبية لقوا حتفهم في حادث سير يوم الأحد.

وقال عثمان عبد الجليل في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون إن 15 من فريق الإنقاذ اليوناني أصيبوا، بينهم سبعة في حالة حرجة. وقال إن اثنين من أفراد الأسرة الليبية في حالة حرجة أيضا.

وقالت القوات المسلحة اليونانية إن حافلة تقل أفرادا طبيين اصطدمت بمركبة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، لكنها لم تؤكد سقوط قتلى.

وقالت في بيان يجري التحقيق في أسباب وملابسات الحادث بالتعاون مع السلطات الليبية، في حين تجري عملية لجمع الأفراد في بنغازي وإعادتهم إلى وطنهم.