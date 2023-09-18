مختبر المرح في مكتبة مصر الجديدة للطفل.. غدا

أعلن دكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة عن إطلاق مهرجان (fun lab ) «مُختبر المرح» ، التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والذى يهدف الى إلهام الصغار لاستكشاف العلوم وعالم المُغامرة ، بما يتماشى مع استراتيجية الجمعية فى تعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع الأطفال والشباب على الانخراط في هذه المجالات ، وذلك فى الساعة الثانية عشرة من ظهر الغد الثلاثاء بمقر مكتبة مصر الجديدة للطفل التابعة للجمعية .

أكد الدكتور نبيل حلمى على ان البرنامج يعتمد على عرض العلوم بطريقة تفاعلية للأطفال حيث يمزج بين العلم والمرح مما يثير الفضول وراء التجارب الغريبة والمذهلة التى يشاهدها الاطفال وتجارب قوانين الحركة والضغط وموجات الصوت والضوء والكهرباء والمغناطيسية ، مشيرا الى ان رفع الوعى العلمى للطفل هو اساس المعرفة ولا يتم ذلك من خلال تبسيط المفاهيم العلمية فقط بل من خلال مزجها بالمرح بطريقة تفاعلية .

كما اشار حلمى الى ان البرنامج يُكسبهم الخبرات اللازمة ويُضيف إلى معرفتهم ويُلهمهم لاكتشاف المزيد في مجالات العلوم والتكنولوجيا .