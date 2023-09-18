عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرها 5 أشهر وحامل.. الخدمات الطبية تفجر مفاجأة عن البقرة المعجزة

بقرة
بقرة

علق الدكتور إيهاب صابر رئيس الخدمات البيطرية، على واقعة البقرة المعجزة بأنها حامل في جنين عمره تسعة أشهر وعمرها خمس أشهر، قائلا :"ليست حامل وهي خلال هرموني لاي سبب خارجي". 

txt

تقديم الخدمات البيطرية لـ 452 رأس ماشية خلال قافلة مجانية في ديرمواس المنيا


وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، انه قد يكون حصل وهو جنين خلل هرموني، وهذا تورم، وهذا الفيديو لهذا الحيوان يعني انه حالة مرضية. 

 

البقرة المعجزة 


وأشار الدكتور إيهاب صابر رئيس الخدمات البيطرية، إلى فحص السونار هو الفيصل في هذا الأمر وسيثبت انه خلل هرموني او نوع من انواع الأورام، متابعا أن هذا الأمر معروف بالنسبة لنا كأطباء بيطريين.

من جانبه كشف الحج زهران مالك البقرة المعجزة، عن أن سيتم عمل ولاده قيصرية لهذا العجل الجمعة المقبلة، ووقتها الحقيقة ستظهر إمام الجميع. 

 

الخدمات البيطرية البقرة المعجزة اخبار التوك شو بسمة وهبة اخبار الخدمات البيطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

دبلوماسي عربي يعيش وحيدا.. القصة الكاملة لـ جريمة شقة الجيزة

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

موضوعات متعلقة

بتتاكل ولا مضرة .. عين البقرة تثير ضجة لهذا السبب

ترشيحاتنا

البحرين تعزي مصر في ضحايا انقلاب الحافلة العسكرية

لم تحدث في التاريخ.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مغامرة للجيش الأوكراني

أحمد موسى: الطائرات المصرية قامت بتسليم المساعدات الإنسانية لليبيين

أحلامك أوامر.. متحدث التعليم يعلن استجابة الوزارة لحالة الطفل حمزة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة.. ونبأ سار بشأن الوضع الصحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

بحضور شخصيات عامة.. افتتاح أول فروع مكتبات دار عصير الكتب في القاهرة|فيديو

استقبله رئيس الإمارات ونائبه.. كواليس 6 أشهر عاشها سلطان النيادي في الفضاء

فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ