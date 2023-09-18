عمرها 5 أشهر وحامل.. الخدمات الطبية تفجر مفاجأة عن البقرة المعجزة

علق الدكتور إيهاب صابر رئيس الخدمات البيطرية، على واقعة البقرة المعجزة بأنها حامل في جنين عمره تسعة أشهر وعمرها خمس أشهر، قائلا :"ليست حامل وهي خلال هرموني لاي سبب خارجي".



وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، انه قد يكون حصل وهو جنين خلل هرموني، وهذا تورم، وهذا الفيديو لهذا الحيوان يعني انه حالة مرضية.

البقرة المعجزة



وأشار الدكتور إيهاب صابر رئيس الخدمات البيطرية، إلى فحص السونار هو الفيصل في هذا الأمر وسيثبت انه خلل هرموني او نوع من انواع الأورام، متابعا أن هذا الأمر معروف بالنسبة لنا كأطباء بيطريين.

من جانبه كشف الحج زهران مالك البقرة المعجزة، عن أن سيتم عمل ولاده قيصرية لهذا العجل الجمعة المقبلة، ووقتها الحقيقة ستظهر إمام الجميع.