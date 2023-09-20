مفاجأة مدوية.. أمريكا تكشف عن اقتراب سفينة فضائية من الأرض

كشفت شبكة “إن بي سي نيوز”، الأمريكية، نقلاً عن خبير في البنتاجون، عن تقرير يحذر من الاقتراب المحتمل لسفينة غريبة إلى الأرض.

وحسب “إن بي سي نيوز”، قال خبير في البنتاجون، في تقرير مدته 60 ثانية، إن سفينة فضائية ربما تقترب من الأرض.

وفي وقت سابق، أفاد شون كيركباتريك، مدير مكتب حل الشذوذ في جميع المناطق التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، أن الجسم الاصطناعي بين النجوم المكتشف بالقرب من الأرض يمكن أن يكون سفينة أم تطلق العديد من المجسات الصغيرة أثناء رحلتها .

وكانت شبكة “إن بي سي” ذكرت في وقت سابق أن وكالة ناسا أصدرت تقريرًا مكونًا من 33 صفحة بعد دراسة استمرت لمدة عام عن الأجسام الطائرة المجهولة، وقالت إن هناك حاجة إلى المزيد من الأساليب العلمية الجديدة، بما في ذلك الأقمار الصناعية المتقدمة، بالإضافة إلى تغيير في المواقف تجاه الأجسام الطائرة المجهولة.

أعلنت وكالة ناسا أنها تخطط لنقل دراسة الحضارات الفضائية من عالم نظريات المؤامرة إلى عالم العلوم الجادة.

وأكد المسئولون أن اللجنة لم تجد أي دليل على أن الأجسام الطائرة المجهولة هي من أصل خارج الأرض، لكنهم لم يستبعدوا احتمال وجود أرض أخرى في مجرات أخرى.

كما لوحظ أن الذكاء الاصطناعي سيشارك في تحديد ودراسة الظواهر النادرة، بما في ذلك الأجسام الطائرة المجهولة.