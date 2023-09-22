افتكرناه اتجنن.. أوس أوس يكشف سلوكيات أحمد فهمي خلال تصوير سفاح الجيزة

أعرب الفنان أوس أوس عن سعادته بنجاح مسلسل سفاح الجيزة لصديقه الفنان أحمد فهمي.



وكشف أوس أوس خلال حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج الراديو بيضحك على إذاعة 9090 أن أحمد فهمي قام بتصوير عدد كبير من مشاهد سفاح الجيزة أثناء تصويره فيلم مستر إكس، وهو ما جعلنا نشاهد حالة التأثر الشديدة التى كانت تسيطر عليه بسبب هذا الدور.



وأضاف أوس أوس أن أحمد فهمي من الشخصيات قليلة الكلام قائلا: “أحمد فهمي من الشخصيات قليلة الكلام عن شغلها وكنا نشاهد سلوكه أثناء تصوير سفاح الجيزة وتعبيرات وجهه وظننا أنه اتجنن، بالإضافة إلى معرفتنا أنه يقوم بالذهاب إلى دكتور نفساني وهو ما جعلنا نتأكد أنه كان يعاني من مرض نفسي إلى أن صارحنا بحقيقة تقمصه للشخصية أثناء مقابلته لنا”.

مسلسل سفاح الجيزة

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح جميع حلقاته على منصة شاهد منذ نهاية الشهر الماضي.