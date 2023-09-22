لإعادة الإعمار أم الدعم العسكري.. سر زيارة بشار الأسد للصين

تحدث خليل هملو، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" عن أهمية زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للصين.

وأوضح أن هذه الزيارة تعتبر هامة بشكل كبير من قبل المراقبين والمحللين في سوريا.

وأشار إلى أن الهدف من الزيارة هو جعل سوريا بوابة للصين في الشرق الأوسط والمنطقة الصناعية الأولى للصين في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارات سابقة لروسيا وإيران بوصفها حلفاء للحكومة السورية. وأشار أيضًا إلى أن الصين قدمت دراسات كثيرة لإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، وأن موضوع إعادة الإعمار ليس قرارًا منفردًا للصين وروسيا بل قراراً عالمياً.