أخبار التعليم| عقوبة حيازة الموبايل واللاب توب للطلاب بالمدارس.. انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف فلكيا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



اليوم أفضل فرصة لمشاهدة وتصوير كوكب عطارد

تتزين سماء مصر اليوم، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث يصل كوكب عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس والمعروف بـ "مرسال الآلهة" إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 18 درجة تقريبا، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

جامعة عين شمس تضيء مستشفياتها باللون البرتقالي احتفاء باليوم العالمي لسلامة المرضى

أنارت جامعة عين شمس، كلاً من مستشفى الجراحة، ومستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين، ومستشفى الباطنة، وعدد من مستشفياتها، باللون البرتقالي، اللون المميز للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، وذلك في تقليد سنوي تحرص مستشفيات الجامعة على تطبيقه، وذلك للعام الخامس على التوالي.

إعلان هام لطلاب دبلومات الدراسات العليا بحقوق القاهرة

أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن جدول الامتحان التحريري دور أكتوبر ٢٠٢٣م، لدبلومات الدراسات العليا.

تصل إلى الفصل| التعليم تعلن عقوبة حيازة الموبايل واللاب توب للطلاب بالمدارس

حذرت لائحة الانضباط المدرسي من خطورة حيازة التليفون المحمول واللاب توب للطلاب في المدارس واساءة استخدامها بشكل يعوق العمل داخل المدرسة .

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، يبحث عدد كبير من الطلاب عنها الآن، حيث تصدرت محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن أغلقت المرحلة؛ ويبحث الطلاب عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023.

وداعا للصيف.. غدا ذروة الاعتدال الخريفي فلكيا

يوم واحد فقط يفصلنا على انتهاء فصل الصيف وتوديعه والبدء في فصل الخريف الذى نشهد فيه اعتدال درجات الحرارة واتجاه إلى الأجواء الباردة، ويعد الخريف أفضل فصول السنة، لدى الكثيرين بسبب بداية اعتدال درجات الحرارة فيه.

ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط برقم الجلوس

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 أيام قليلة تفصلنا على إعلانها لذلك ارتفع معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ؛ للاطمئنان على نتيجتهم، ومعرفة مدى التحاق الطلاب بالكليات المناسبة لمجموعهم.

البحث العلمي تهنئ حسام شوقي بـ قرار وزير الزراعة على هذا المنصب

هنأ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء بمناسبة صدور قرار وزير الزراعة السيد القصير بتكليفه بمنصب قائم بعمل رئيس المركز، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

وداعا للحر .. البحوث الفلكية يعلن انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف فلكيا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غدا هو بداية الخريف وانتهاء فصل الصيف.