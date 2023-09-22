تصل إلى الفصل| التعليم تعلن عقوبة حيازة الموبايل واللاب توب للطلاب بالمدارس

حذرت لائحة الانضباط المدرسي من خطورة حيازة التليفون المحمول واللاب توب للطلاب في المدارس واساءة استخدامها بشكل يعوق العمل داخل المدرسة .

وأكدت لائحة الانضباط المدرسي التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و.التعليم الفني ، أن مخالفة حيازة التليفون المحمول واللاب توب للطلاب في المدارس واساءة استخدامها بشكل يعوق العمل داخل المدرسة سيتم التعامل معها وفقا لما يلي :

المعالجة الاولى : اخذ تعهد كتابي على الطالب واخطار ولي الامر والتحفظ على الجهاز الى نهاية الويم الدراسي ، واستدعاء ولي الامر واخذ تعهد كتابي عليه بعدم تكرار المخالفة

المعالجة الثانية : عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ القرار بتحفض درجة السلوك بنسبة لا تجاوز 15% والتحفظ على الجهاز وحتى نهاية الفصل الدراسي مع اخطار ولي الامر

المعالجة الثالثة : عرض حالة الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ القرار بفصل الطالب لمدة لا تجاوز3 ايام ، والتحفظ على الجهاز حتى نهاية العام الدراسي مع اخطار ولي الامر ، وفي حالة تكرار المخالفة تعرض حالة الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالادارة التعليمية لاتخاذ القرار بفصل الطالب لمدة لا تجاوز 7 أيام والتحفظ على الجهاز حتى نهاية العام الدراسي مع اخطار ولي الأمر

وكان قد حصل موقع صدى البلد على تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي الجديدة المقرر تطبيقها في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

وتنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، على تشكيل لجنة الحماية المدرسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من ( رئيس مجلس الامناء والاباء والمعلمين نائبا - مسئول شئون الطلاب عضوبا - احد المعلمين من رواد الفصول يتم اختياره بالانتخاب من بين جميع رواد الفصول "عضوا" - اخصائيي اجتماعي "عضواً" - اخصائي نفسي "عضواً" - مسئول الأمن بالمدارس إن وجد "عضواً) ، ويتولى أمانة سر اللجنة الاخصائي الاجتماعي على أن يتم تحديده بمعرفة الموجه الفني المختص

مهام لجنة الحماية المدرسية

- دراسة وتحليل واستقصاء اسباب الشكاوى والمشكلات السلوكية التي ترفع إليها من طلاب المدرسة أو أولياء امورهم او من العاملين بها والمتعلقة بالمخالفات التي تحتاج اجراءات عاجلة

- اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تعرض عليها بالمدرسة

- تطبيق وسائل معالجة المهالفات الواردة بهذه اللائحة

- التنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالادارة التعليمية لاتخاذ الاجراءات المناسبة

-إعداد ملف خاص للمدرسة يسمى ملف الانضباط المدرسي ويشمل على حصر لجميع الحالات وكافة الاجارات المتخذة لمواجعة جميع المخالفات ، وكذلك البرامج والانشطة المطبقة للحد منها ، ويرفع تقرير شهري بمضمون الملف الى لجنة الحماية الفرعية بالادارة