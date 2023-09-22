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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تضيء مستشفياتها باللون البرتقالي احتفاء باليوم العالمي لسلامة المرضى

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أنارت جامعة عين شمس، كلاً من مستشفى الجراحة، ومستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين، ومستشفى الباطنة، وعدد من مستشفياتها، باللون البرتقالي، اللون المميز للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، وذلك في تقليد سنوي تحرص مستشفيات الجامعة على تطبيقه، وذلك للعام الخامس على التوالي.

جامعة عين شمس 

وكانت كلية الطب بجامعة عين شمس، قد نظمت عددا من الفعاليات، بالتعاون مع مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية، حيث أعلنت المنظمة يوم 17 من سبتمبر من كل عام، يومًا عالميا لسلامة المرضى.

وكان أبرز هذه الفاعليات، إضاءة مباني مستشفيات الجامعة باللون البرتقالي؛ احتفالا باليوم العالمي لسلامة المرضى، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

حضر الفاعليات وأشرف عليها، كلا من: الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الأسبق و مدير مكافحة العدوى و الدكتورة مهي التحيوي أستاذ بقسم جودة الرعاية الصحية كلية الطب بجامعة عين شمس والدكتور إيهاب شهاد رئيس قسم جودة رعاية الصحية و الدكتور جاسر الكريم من مكتب منظمة الصحة العالمية ممثل بجمهورية مصر العربية نائباً عن الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية ، ود ريهام الأسدي أستاذ مساعد الميكروبيولوجي بمكتب مصر لمنظمة الصحة العالمية.   والمهندسة نجوى الفقي، نَصِير والمُدافع عن المرضى عن منظمة الصحة العالمية وممثل المشاركة المجتمعية.

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الدكتورة غادة فاروق الدكتورة سامية عبده المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية المستشفيات الجامعية جامعة عين شمس عميد كلية الطب كلية الطب بجامعة عين شمس مستشفي الباطنة مستشفيات الجامعة مستشفيات جامعة عين شمس

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