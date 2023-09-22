البحث العلمي تهنئ حسام شوقي بـ قرار وزير الزراعة على هذا المنصب

هنأ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء بمناسبة صدور قرار وزير الزراعة السيد القصير بتكليفه بمنصب قائم بعمل رئيس المركز، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.



الجدير بالذكر أن الدكتور حسام شوقي حاصل على بكالوريوس العلوم والماجستير والدكتوراه في الكيمياء - كلية العلوم جامعة عين شمس. دراسات ما بعد الدكتوراه بقسم الهندسة الكيميائية-كلية الهندسة-جامعة ديوك-أمريكا.

أستاذ كيمياء المياه ومؤسس ومدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه -بمركز بحوث الصحراء، والمنسق العام للتحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال تحلية المياه ضمن برنامج التحالفات القومية للمعرفة والتكنولوجيا الممول من أكاديمية البحث العلمي، وعضو مجلس بحوث المياه والري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكان نائب لرئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف علي المحطات البحثية.